De resultaten van Lewis Hamilton zijn enorm wisselvallig dit seizoen, en dat heeft voor het overgrote deel te maken met de onvoorspelbaarheid van de auto van Mercedes. Technisch directeur James Allison denkt nu echter te weten waarom de kwalificaties vaak zo moeizaam verlopen.

Het is voor Lewis Hamilton niet de gedroomde afscheidstournee bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt aan het eind van dit seizoen naar het team van Ferrari, en kijkend naar de resultaten dit seizoen tot nu toe, zal de Grand Prix van Abu Dhabi wellicht niet snel genoeg kunnen komen voor de Brit. Na negen races staat Hamilton met 55 punten op een teleurstellende achtste plaats, waar Max Verstappen met 194 punten het kampioenschap aanvoert.

Wisselvalligheid kwalificaties Hamilton

Maar ook het verschil met teammaat George Russell is groot. Kijkend naar de ranglijst [Russell staat met 69 punten op de zevende plaats] lijkt er voor Hamilton geen man overboord, maar in het onderlinge kwalificatieduel staat het maar liefst 8-1 voor Russell. Opvallend, want met het record voor meeste pole positions uit de geschiedenis van de sport op zijn naam, is Hamilton allesbehalve een pannenkoek op de zaterdag. Het probleem zit hem dan ook vooral in de enorme wisselvalligheid van de auto van Mercedes, de W14.

Allison over de oorzaak

Waar Hamilton er tijdens de kwalificatieruns in VT3 soms goed bij lijkt te zitten, vliegt hij er op zaterdag soms in Q1`al in. "In de afgelopen twee, drie races, is de auto een stuk beter geworden", vertelt James Allison in de podcast Beyond the Grid, over de oorzaak achter deze wisselvalligheid. "De resultaten in de kwalificatie zeggen nu ook meer, want de auto lijkt niet meer willekeurig een startplaats te kiezen. Lewis is niet zomaar de coureur met de beste kwalificatieresultaten uit de geschiedenis geworden. Ik denk dat het te maken heeft met een combinatie van de auto en de banden. Het lijkt bijna alsof je de beste rondetijden klokt, als je niet je best doet."

