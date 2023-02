Jan Bolscher

Zaterdag 11 februari 2023 07:59

AlphaTauri trekt vandaag als vijfde team het doek van de wagen voor aankomend seizoen. Net als Red Bull Racing pakt het zusterteam van de Oostenrijkse grootmacht groots uit met een evenement live vanuit New York.

De Italiaanse renstal heeft nog niet veel prijsgegeven over de precieze vormgeving van het evenement, maar wel is het inmiddels duidelijk dat de Nederlandse fans vanavond laat achter hun laptop zullen moeten kruipen om de livestream te bekijken. Het hele gebeuren gaat namelijk om 17:30 uur lokale tijd van start, wat betekent dat het in Nederland pas om 23:30 uur tijd is om kennis te maken met de AT04. Ten minste, als er in tegenstelling tot Red Bull Racing niet een enigszins langdradig commercieel praatje aan vooraf gaat. De livestream is te bekijken via het YouTube-kanaal van AlphaTauri, en uiteraard ook op GPFans.com.

De Vries X Tsunoda

Het is voor de Nederlandse fans een autopresentatie met een bijzonder randje. Nyck de Vries zal aankomend seizoen namelijk zijn Formule 1-debuut maken bij het team van AlphaTauri. Daarmee staan er dit jaar twee Nederlanders op de grid in de koningsklasse van de autosport. De Vries maakt zijn debuut als teammaat van Yuki Tsunoda. De 22-jarige Japanner heeft inmiddels twee seizoenen bij AlphaTauri achter de kiezen, en zal er dus op gebrand zijn om te laten zien we de grote man binnen het team is. Hetzelfde geldt echter ongetwijfeld ook voor de 28-jarige De Vries.

Overzicht resterende autolanceringen

AlphaTauri Zaterdag 11 februari 23:30 uur McLaren Maandag 13 februari 18:00 uur Aston Martin Maandag 13 februari 20:00 uur Ferrari Dinsdag 14 februari Nog niet bekend Mercedes Woensdag 15 februari 09:15 uur Alpine Donderdag 16 februari Nog niet bekend

