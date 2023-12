Piastri over goede band met Norris: "Zeiden dezelfde dingen over de auto"

Jan Bolscher

Maandag 11 december 2023 07:58

Oscar Piastri vertelt zich vanaf dag één direct thuis te hebben gevoeld bij het team van McLaren. Ook de samenwerking met teammaat Lando Norris verliep meteen goed.

Piastri maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Formule 1, maar kwam niet geruisloos binnen. De Australiër werd in eerste instantie aangekondigd door het team van Alpine als vervanger van de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso, waarna Piastri zelf via social media liet weten dat hier niets van klopte. Niet veel later werd bekend dat hij plaats zou nemen naast Lando Norris bij McLaren, waar het contract van Daniel Ricciardo vroegtijdig werd opgezegd.

Binnenkomst bij McLaren

Ondanks de soap waarmee het allemaal begon, voelde Piastri zich direct thuis bij McLaren: "Het was heel fijn, direct vanaf het begin", klinkt het in gesprek met Formula 1. "Ik voelde mij ontzettend welkom binnen het team. Ik heb mij vanuit dat oogpunt altijd onderdeel van het team gevoeld. De samenwerking met Lando was direct vanaf de start goed. Helemaal onze werkrelatie, die is erg sterk."

Goede samenwerking

Hij vervolgt: "We zeiden soortgelijke dingen over wat we wilden met de auto. Dat is fijn voor de engineers en voor onszelf, denk ik. Natuurlijk zijn er hier en daar wat kleine verschillen, maar over het algemeen willen we hetzelfde. We zijn elkaar gedurende het jaar steeds beter leren kennen. We begeven ons op een goede plek. We zitten de komende jaren natuurlijk nog naast elkaar, dus dat is leuk. Ik voel mij onderdeel van het team en kijk uit naar de komende jaren."