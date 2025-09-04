Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft geen haast met het nemen van een beslissing over de line-up voor 2026, en blijft vooralsnog Yuki Tsunoda steunen als teammaat van Max Verstappen.

Yuki Tsunoda maakte dit seizoen tijdens het raceweekend in Japan zijn debuut voor het team van Red Bull Racing. De Japanner promoveerde vanuit Racing Bulls, nadat Liam Lawson na slechts twee races juist alweer terug werd gestuurd naar het zusterteam. Maar ook Tsunoda heeft het lastig in dienst van de Oostenrijkse grootmacht. De auto van Red Bull Racing is lastig te besturen en daarnaast is het de afgelopen jaren een enorme opgave gebleken om niet compleet door het ijs te zakken als teammaat van Max Verstappen.

Tsunoda heeft het moeilijk bij Red Bull Racing

Tsunoda staat met twaalf punten negentiende in het wereldkampioenschap, waar Verstappen met 205 punten goed is voor de derde stek. Het speculeren over wie er volgend jaar naast Verstappen komt te zitten is dan ook begonnen, maar teambaas Laurent Mekies wil voorlopig niet meegaan in die geruchtenmolen: "We geloven niet dat snelheid kan verdwijnen. Yuki leverde erg goed werk eind vorig seizoen en ook aan het begin van dit jaar [bij Racing Bulls]", klinkt het bij Sky Sports. "Natuurlijk heeft hij het moeilijk gehad aan het begin van dit seizoen bij dit team, maar we bekijken het race per race."

Red Bull Racing blijft Tsunoda voorlopig steunen

Mekies vervolgt: "In Spa zette hij een stap vooruit. Hongarije was ons slechtste weekend, maar qua pace zat hij heel dicht bij Max. In de kwalificatie zat hij maar anderhalve tiende achter Max. Als je normaal gesproken anderhalve tiende achter Max staat in de kwalificatie, sta je op de eerste rij. Maar in Boedapest betekende dat dat je eruit vliegt in Q1. Hij boekt stap voor stap progressie. We hebben geen haast [met de line-up voor 2026]. We doen onze uiterste best om onze coureurs te steunen we zien een aangepaste aanpak bij Yuki. We proberen zijn progressie te steunen.

