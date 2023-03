Ontbrekende trofee Verstappen en meerdere DNF's in het verschiet | Feiten en statistieken GP Australië

Redactie

Vrijdag 31 maart 2023

De Formule 1 is dit weekend neergestreken op het Albert Park Street Circuit, waar aankomende zondag de Grand Prix van Australië wordt verreden. Dit zijn de feiten en statistieken die je op voorhand moet weten.

Red Bull Racing is zeer dominant aan het seizoen begonnen met achtereenvolgende ééntweetjes in Bahrein en Saoedi-Arabië. Max Verstappen gaat aan kop in het wereldkampioenschap met teammaat Sergio Pérez slechts één punt daarachter. Het Albert Park Street Circuit is een semi-stratencircuit in Melbourne, de hoofdstad van Australië. Het is voor de promotors van de race slechts de vierde keer in 26 jaar tijd dat de Grand Prix van Australië niet de openingsrace van het nieuwe koningsklassejaar vormt.

Baanstatistieken en aanpassingen

De baan is in totaal 5,278 kilometer lang en telt in totaal veertien bochten. Voorafgaand aan de editie van 2022 is het asfalt behoorlijk op de schop gegaan in een poging het aantal inhaalacties omhoog te krikken, waardoor de baan nu maar liefst vier DRS-zones telt. Wel hebben coureurs hierdoor moeite om de banden op temperatuur te krijgen, zo bleek tijdens de vrijdagtrainingen. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette tijdens de Grand Prix van Australië in 2022 een 1:20.260 neer. De race wordt zondag verreden over 58 ronden.

De eerste bocht is afgelopen jaar tweeënhalve meter breder gemaakt, om chaos bij de start van de race te voorkomen. De oorspronkelijke lay-out werd beschreven als een 'bottleneck'. Door de krappe eerste knik naar rechts was het vaak direct na het uitgaan van de lampen raak qua botsingen en gele vlaggen. Bocht vier heeft eenzelfde soort behandeling gekregen. Hier is het asfalt vier meter breder gemaakt. Bocht zes is maar liefst zeven meter breder gemaakt, waardoor de rijders hier aanzienlijk sneller doorheen kunnen. De grootste aanpassing is de toevoeging van een nieuw recht stuk, doordat de chicane tussen bocht negen en tien is weggehaald. Tot slot is bocht elf breder gemaakt.

Cruciale kwalificatie?

De kwalificatie in Melbourne is doorgaans van groot belang. Het verleden heeft uitgewezen dat inhalen hier niet altijd een gegeven is. Toch werd de race de laatste tien keer slechts drie keer gewonnen door de coureur die startte vanaf pole position. In totaal zijn zestien van de 25 races gewonnen vanaf de eerste startrij. Daarnaast heeft voormalig Red Bull Racing-coureur David Coulthard hier zijn laatste zege uit het vuur gesleept. Hij deed dit door vanaf de elfde naar de eerste plaats te rijden, en daarmee is hij meteen de coureur die de race won vanaf de laagste startpositie.

Inhaalacties

Ook uitvalbeurten zijn het circuit in Down Under niet vreemd. Als je kijkt naar het gemiddelde van alle races die hier zijn verreden, mag je aanstaande zondag minstens drie coureurs met een DNF achter hun naam verwachten. Tussen 2017 en 2019 werden er verder gemiddeld slechts 5,67 succesvolle inhaalacties ingezet. Afgelopen jaar waren dit er maar liefst 27. Zowel de aanpassingen aan het circuit als de nieuwe technische reglementen hebben in dat opzicht dus hun werk gedaan. Alles bij elkaar opgeteld hebben Australische coureurs in totaal 43 races gewonnen in de Formule 1, maar dit gebeurde nog nooit op eigen bodem.

De ontbrekende trofee van Verstappen

Voor zowel Max Verstappen als Red Bull Racing kan er aankomende zondag een negatieve reeks ten einde komen. De Nederlander heeft hier als beste resultaat een derde plaats staan, terwijl Red Bull Racing op Albert Park twaalf jaar geleden voor het laatst een race won, destijds nog met Sebastian Vettel achter het stuur. De laatste pole position voor het team uit Milton Keynes dateert uit 2013. Een ééntweetje voor Verstappen en Sergio Pérez zou van Red Bull Racing het derde team in de geschiedenis van de sport maken dat dit resultaat tijdens de eerste drie races van het seizoen weet te boeken. Mercedes deed dit al eens in 2019, en daarvoor was het alleen Williams in 1992.

Goede statistieken Ferrari

Het seizoen van Ferrari is niet begonnen zoals men in Maranello gehoopt zal hebben. Carlos Sainz moet het momenteel doen met een vierde plaats, met Charles Leclerc nog verder naar achteren op P8. De Italiaanse grootmacht is in het verleden echter altijd sterk geweest in Melbourne. Drie van de laatste vier races hier werden gewonnen, en van de afgelopen zes races stond er vijf keer een coureur in het rood op het podium.

Bekend gebied voor Mercedes

Een ander team dat de afgelopen jaren uitstekende zaken heeft gedaan in Down Under, is het team van Mercedes. Sinds de introductie van het hybride-tijdperk in 2014 hebben de Zilverpijlen iedere race op het podium gestaan. Lewis Hamilton legde hier maar liefst acht keer beslag op pole postion, waarvan zes keer achtereenvolgend tussen 2014 en 2019. Het is onwaarschijnlijk, maar mocht de Brit ook dit jaar de snelste tijd klokken in de kwalificatie, verbreekt hij het record voor meeste pole positions op één circuit.

Succesvolle historische McLaren

Met maar liefst elf overwinningen op Albert Park is McLaren historisch gezien het meest succesvolle team in Australië. De laatste overwinning is echter alweer elf jaar geleden. Oscar Piastri wordt aanstaande zondag de vijfde Australische coureur die een thuisrace in de Formule 1 verrijdt. Hij treedt in de voetsporen van Alan Jones, David Brabham, Mark Webber en Daniel Ricciardo.

Ongewilde statistiek Hülkenberg

Nico Hülkenberg maakt aanstaande zondag grote kans op een statistiek waar hij waarschijnlijk niet per se op zit te wachten. Als de Haas-coureur nog één race verrijdt zonder de overwinning te pakken, neemt hij de tweede plaats over van Nick Heidfeld in het lijstje met coureurs die de meeste races in de Formule 1 verreden zonder ooit als eerste over de streep te komen.