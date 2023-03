Jan Bolscher

Vanuit het team van Mercedes zijn sinds de start van het huidige Formule 1-seizoen verschillende uitspraken gedaan over de "extreem dominante" auto van Red Bull Racing dit jaar. Er zou nog nooit zo'n dominante auto op de grid hebben gestaan, maar volgens Paddy Lowe - voormalig kopstuk bij de Zilverpijlen - ligt dat anders.

Red Bull Racing is zeer sterk aan het huidige wereldkampioenschap begonnen door in Bahrein en Saoedi-Arabië als eerste en tweede over de streep te komen. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet recent optekenen dat de Oostenrijkse formatie dit jaar wel eens alle races zou kunnen gaan winnen, terwijl Lewis Hamilton vertelde dat de RB19 de snelste Formule 1-auto is die hij ooit heeft gezien. Tussen 2014 en 2021 was Mercedes zelf echter bij uitstek het te kloppen team, waarbij het seizoen van 2014 met kop en schouder het meest dominante jaar was.

Teruggeschroefde motor

Met de W05 wist de Duitse grootmacht maar liefst zestien van de negentien races te winnen, waarbij Nico Rosberg en Lewis Hamilton elf keer als eerste en tweede over de streep kwamen. Lowe, dat jaar werkzaam als uitvoerend directeur bij Mercedes, vertelde in 2021 dat de renstal dat jaar bewust met een teruggeschroefde motorstand reed, om te voorkomen dat de FIA de reglementen aan zou passen om de dominantie van Mercedes terug te dringen. Wolff ontkende dat destijds: "Paddy moet in een ander team dan ik hebben gezeten", klonk het onder andere.

Geheimzinnig

Met de verschillende recente uitspraken vanuit het Mercedes-kamp wat betreft de dominantie van Red Bull Racing, heeft Lowe het onderwerp nu opnieuw aangesneden: "Ik snap niet waarom iedereen er zo'n geheim van maakt", vertelt Lowe tegenover Motorsport Total. "Iedereen had het vermoeden [dat er met een teruggeschroefde motor werd gereden, red.] toch al. In 2014 was onze voorsprong zo groot dat we meestal niet voluit reden."