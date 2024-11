Gasly verrast met derde startplaats in Las Vegas: "Ik flirtte met de muren"

Pierre Gasly heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. Daarmee was de Alpine-coureur de grote verrassing van de enerverende sessie op het Las Vegas Street Circuit.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas was een interessante. De buitentemperatuur bedroeg slechts vijftien graden Celsius, waardoor de rijders grote moeite hadden met het vinden van grip op het koude asfalt. Pierre Gasly wist zich echter foutloos een weg door de eerste twee sessies te slaan, en piekte vervolgens op het juiste moment. In Q3 zette de Fransman een 1.32.664 op het bord en kwalificeerde zich daarmee als derde voor de race van zondag, achter George Russell en Carlos Sainz. Charles Leclerc en Max Verstappen completeerden de top vijf.

"Het is de eerste keer voor mij, het is ongelofelijk", doelt Gasly na afloop op een kwalificatie bij de beste drie. "We hadden niet gedacht dat we ons bij de beste drie zouden kunnen kwalificeren. Het was een geweldige ronde. Je flirt met de muren op dit circuit. Veel adrenaline en veel plezier. Ik wist dat het een goede ronde was, maar toen ik over de boordradio dat het de derde tijd was, was ik ontzettend blij. Het was erg koud in de auto. De laatste ronde ging het er echt om en we voerden het goed uit. De auto voelde fantastisch. Het is een hele goede periode voor het team."

