Yuki Tsunoda heeft zich in een knotsgekke kwalificatie als derde geplaatst voor de Grand Prix van Brazilië van vanmiddag. Lando Norris en George Russell bekleden in die volgorde de eerste startrij.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië werd onder natte omstandigheden verreden en verliep zodoende ontzettend chaotisch. Franco Colapinto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso en Alexander Albon hingen stuk voor stuk hun bolide in de muur met een rode vlag als gevolg. De crash van Stroll kwam Max Verstappen bijzonder slecht uit. De Nederlander stond op dat moment twaalfde en met nog 47 seconde op de klok werd Q2 afgevlagd, waardoor hij met zijn gridstraf als zeventiende zal starten.

Artikel gaat verder onder video

Yuki Tsunoda

Een van de hoogtepunten in positieve zin was de derde startplaats voor Yuki Tsunoda. De Visa Cash App RB-coureur hield de hele tijd zijn hoofd koel en piekte op het juiste moment, en mag zodoende de race vanmiddag van de derde startplaats aanvangen: "Het was heel lastig, maar ik heb ervan genoten", vertelt Tsunoda na afloop. "We hadden een goede snelheid. Ik maakte wat foutjes, maar we hebben ook wat geluk gehad. Liam heeft het ook goed gedaan. Dit circuit is heel lastig als het nat is. Als je te veel vertrouwen krijgt en te hard begint te pushen, kan het gigantische consequenties hebben. De auto voelde goed. We hadden een goede snelheid, ook in de regen."

Gerelateerd