Red Bull-teambaas Christian Horner geeft helderheid over de uitspraak van dr. Helmut Marko over de aanstelling van Liam Lawson in 2025. De teambaas stelt dat er nog niets in beton gegoten is en dat Lawson zeker nog niet verzekerd is van een plekje bij één van de Red Bull-teams.

In gesprek met Kleine Zeitung vertelde Marko dat Lawson in 2025 bij één van de teams van het merk zou zitten. Op vrijdag nuanceerde de adviseur van Red Bull Racing die uitspraak en vertelde hij dat Lawson in 2025 in ieder geval in de Formule 1 zou zitten. Ook de teambaas van Red Bull laat bij Sky Sports F1 weten dat er nog niets concreet is vastgelegd voor het komende seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko: 'Of ik blij ben in Zandvoort te zijn? Ik kom van 34 graden, dat is wel een verschil'

'Er staat nog niet vast'

De geruchten van Lawson bij Red Bull Racing kwamen vooral in het spel door de kwakkelende vorm van Sergio Pérez. De Mexicaan mag echter nog achter het stuur van de RB20 plaatsnemen. Daardoor kunnen de rijders van het zusterteam, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo ook nog geen promotie verwachten en Lawson blijft daardoor ook langs de zijlijn staan. In gesprek met het Britse medium legt Horner uit: "Er staat nog niets vast. Op dit moment hebben we nog een paar weken om die beslissingen te nemen." De geluiden in de wandelgangen zijn dat Lawson in september perspectief moet krijgen op een zitje, anders zou hij vrij kunnen zijn voor een ander team. "We kennen natuurlijk de situatie met 'Checo' en het contract dat hij heeft. Met Daniel en Liam zijn er opties binnen hun overeenkomsten waar we natuurlijk niet publiekelijk over praten totdat alles rond is", aldus Horner.

Gerelateerd