Russell wint GP van Oostenrijk na crash Verstappen en Norris: "Zag op grote scherm dat het mis ging"

George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk op bizarre wijze gewonnen. De Mercedes-coureur reed lange tijd in niemandsland op P3, maar schoof door naar de leiding na een incident tussen Max Verstappen en Lando Norris.

De Grand Prix van Oostenrijk was lange tijd geen hele interessante wat betreft spanning in de kop van het veld, maar de race kende een bizarre slotfase. Max Verstappen had lange tijd een aangename marge op zijn achtervolger Lando Norris, maar tijdens zijn tweede pitstop ging het mis. De bandenwissel duurde maar liefst 6,5 seconde, waardoor Norris twee seconden achter Verstappen weer de baan opkwam. Toen de Nederlander zich vervolgens verremde, kon de McLaren-coureur binnen DRS-afstand komen.

Incident tussen Verstappen en Norris

Norris zette Verstappen vervolgens ronden lang enorm onder druk, waarbij hij meerdere inhaalacties probeerde in te zetten. Verstappen wist de aanvallen keer op keer af te slaan, maar je zag de adrenaline bij beide heren stijgen. Uiteindelijk ging het dan ook mis. Verstappen bewoog te veel naar links in zijn verdediging, waardoor hij contact maakte met Norris. Beide heren liepen schade op. Norris kreeg een DNF achter zijn naam, Verstappen zakte terug naar P5 en kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd.

Russell verrassende winnaar

En zo schoot George Russell plots door naar de eerste plaats, nadat de Mercedes-coureur het overgrote deel van de race in niemandsland reed op de derde stek: "Ik zag op het grote scherm dat het misging", vertelt hij. "Het team heeft het fantastisch gedaan door ons in dit gevecht te brengen. Je moet er staan om het te kunnen pakken. Je moet er voor gaan. Ze zaten ontzettend dicht bij elkaar, ik reed er twaalf seconden achter. Je droomt er altijd van. Ik ben heel trots om weer op de bovenste trede van het podium te staan. Het hele team heeft ontzettend hard gewerkt."

