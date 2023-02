Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 20:29

Max Verstappen vertelt dat het moeilijk is om te zeggen wie aankomend Formule 1-seizoen de grootste bedreiging voor zowel de Nederlander als Red Bull Racing kan gaan vormen. Kijkend naar vorig jaar, zou Ferrari echter het meest voor de hand liggen.

Het Formule 1-seizoen van 2022 kende een veelbewogen start. Ferrari leek voor het eerst sinds jaren weer de grote favoriet, terwijl Red Bull Racing kampte met betrouwbaarheidsproblemen en Mercedes überhaupt niet op kwam dagen. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez wist echter snel orde op zaken te stellen. De formatie uit Milton Keynes zette een stijgende lijn in die tot het einde van het seizoen doorgevoerd zou worden, terwijl de resultaten bij Ferrari door een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, strategische missers en persoonlijke fouten steeds verder bergafwaarts gingen. Richting het einde van het seizoen moest er zelfs nog even gevreesd worden voor de tweede plaats bij de constructeurs, aangezien het opkrabbelende Mercedes weer aansluiting begon te vinden.

De grote favoriet

Over het hele seizoen gezien was Red Bull Racing bij uitstek de dominante factor. Met name de ontketende Verstappen was niet af te stoppen. Ondanks dat de renstal aankomend seizoen minder tijd door mag brengen in de windtunnel vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021, zijn ze dan ook nog altijd de gedoodverfde favoriet. Het moet nog blijken of de RB19 opnieuw een kampioenschapwinnende auto zal worden, maar vooralsnog ligt Verstappen niet wakker van de concurrentie.

Grootste bedreiging

"Ik maak me geen zorgen omdat we ons moeten concentreren op ons eigen werk", wordt hij geciteerd door F1i.com. "We moeten proberen onze auto te verbeteren. We weten dat er altijd dingen zijn die we beter kunnen doen - dat geldt ook voor mij - en dat is het enige waar we controle over hebben. Dus daar focussen we ons op. Het is op dit moment moeilijk te zeggen [wie de grootste bedreiging zal vormen, red.] Kijkend naar de laatste race van afgelopen jaar zat Ferrari absoluut het dichtst bij, maar er kan van alles veranderen. We zullen zien."

