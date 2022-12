Ian Parkes & Jan Bolscher

Dinsdag 13 december 2022 06:58

Mick Schumacher is van mening dat er genoeg redenen zijn om te blijven geloven in een terugkeer in de Formule 1. De 23-jarige Duitser wil nu echter eerst de tijd nemen om een goede beslissing te nemen over wat de volgende stap is.

Schumacher debuteerde in 2021 in de koningsklasse bij het team van Haas, maar reed dat jaar grotendeels achteraan vanwege de beslissing van het team om de focus erg vroeg naar 2022 te verschuiven. Dat betaalde zich dit jaar uit in een auto waarmee Schumacher regelmatig de mogelijkheid had om in de punten te finishen. Vechten in de chaotische gekte die het middenveld heet was echter nieuw voor hem, waardoor hij in het begin van het seizoen meerdere auto's afschreef. Tijdens het jaar was de progressie zichtbaar, maar uiteindelijk besloot Haas zijn contract niet te verlengen voor 2023. De Amerikaanse renstal gaat voor ervaring in de vorm van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, en hoopt zo die kansen op punten vaker te benutten.

Goede hoop op terugkeer in de Formule 1

De knoop werd pas enkele dagen voor de laatste race van het seizoen doorgehakt, waardoor ervoor Schumacher geen mogelijkheden bij andere teams meer waren. Volgend jaar staat hij zodoende niet op de grid, maar Schumacher heeft goede hoop terug te keren in de Formule 1: "Ja, absoluut. Er zijn genoeg redenen om zo te denken", klinkt het in gesprek met GPFans. "Ik hou van deze sport. Dat heb ik meerdere keren gezegd en ik denk dat mijn progressie ervoor zal zorgen dat teams mij op willen pikken en met mij samen willen werken. Ik heb nu de tijd om te analyseren welke kant ik op wil gaan en in welke richting ik de meeste potentie zie liggen. Dat is waar ik nu mee bezig ben."

Link met Mercedes

Schumacher wordt de afgelopen maanden regelmatig gelinkt aan een rol als reservecoureur bij Mercedes, het team waar zijn vader, Michael Schumacher, zijn legendarische carrière afsloot. Op de vraag of er dergelijke gesprekken met teambaas Toto Wolff zijn geweest, klinkt het: "Toto is fantastisch en ja, uiteraard is die connectie er. Op dit moment, nogmaals, zijn er zoveel mogelijkheden die ik wil bestuderen en ik wil kijken naar wat er in de verre toekomst ligt, om vervolgens met de juiste hoeveelheid informatie de juiste beslissing te nemen." Wel erkent hij dat het verleidend zou zijn om kunnen te werken voor een team dat meerdere kampioenschappen heeft gewonnen: "Het zou fantastisch zijn om te doen, niet alleen qua werk maar ook op een persoonlijk niveau. Ik ken veel mensen bij Mercedes en ze hebben mij al rond zien lopen sinds ik 10 of 11 was. Het heeft absoluut iets moois", klinkt het.