Jan Bolscher

Donderdag 10 november 2022 18:29

Charles Leclerc is optimistisch over de progressie van Ferrari. Volgens de Monegask zijn er grote stappen gezet qua strategie en communicatie, al is er op bepaalde vlakken nog werk aan de winkel.

Ferrari begon sterk aan het Formule 1-seizoen van 2022, waarna de Italiaanse grootmacht al snel als favoriet voor het wereldkampioenschap werd bestempeld. Een combinatie van pech, rijdersfouten, strategische missers en betrouwbaarheidsproblemen zorgde er echter voor dat het seizoen uitliep op een deceptie voor de renstal. In Mexico konden Leclerc en Carlos Sainz zelfs niet meekomen met het tempo van Mercedes, maar dat was volgens de 25-jarige coureur iets eenmaligs.

Tegenvallende performance in Mexico

"Ik kan me niet voorstellen dat het slechter wordt dan dat", vertelt Leclerc op de donderdag in Brazilië. "Ik weet vrij zeker dat het hier beter zal zijn. We hadden in Mexico moeite met de performance vanwege de hoogte [de hoge ligging van het circuit, red.]. Ook hadden we niet de perfecte balans, wat niet hielp. Die combinatie zorgde ervoor dat we het moeilijk hadden, maar ik heb er vertrouwen in dat het hier beter zal gaan."

Verbeterpunten

De nummer drie in het wereldkampioenschap heeft daarnaast veel verbeterpunten gezien de afgelopen weken: "Qua strategie en communicatie hebben we stappen vooruit gezet, denk ik. Qua bandenmanagement is er nog wat werk te doen, maar er zijn tekenen die laten zien dat we de juiste richting op gaan. Nu moeten we alles op z'n plek laten vallen zodat we het kunnen laten zien." Ook op persoonlijk vlak heeft Leclerc dit jaar veel geleerd: "Vooral qua strategie en communicatie, met name in de laatste fase van het seizoen. Maar we moeten blijven pushen."