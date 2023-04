Jan Bolscher

Dinsdag 4 april 2023 10:55

George Russell liet na afloop van de Grand Prix van Australië optekenen dat Red Bull Racing wellicht bang is om de ware potentie van de RB19 te laten zien. Volgens Max Verstappen was hij echter simpelweg niet aan het pushen omdat het niet nodig was.

Het raceweekend in Australië betekende voor Red Bull Racing de derde overwinning in drie races, waarvan er inmiddels twee op naam van Max Verstappen staan. De Nederlander ging op Albert Park - ondanks in totaal drie rode vlaggen - grotendeels comfortabel aan de leiding. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Red Bull Racing met de RB19 een zeer dominante auto heeft ontwikkeld, maar volgens sommigen hebben we de maximale performance nog niet eens gezien. Zo vermoedt George Russell dat de Oostenrijkse grootmacht niet het achterste van de tong laat zien uit angst dat de Formule 1 ingrijpt om de voorsprong van het team in te dammen.

Ware snelheid Red Bull Racing

"Ze houden zeker iets achter. Ik denk dat ze bijna bang zijn om hun volledige potentie te tonen. Hoe sneller ze lijken, des te meer de sport op de één of andere manier zal proberen hen tegen te houden", zo werd Russell na afloop van de race in Melbourne geciteerd door de BBC-podcast The Chequered Flag. "Ik denk dat ze een voorsprong hebben van zeven tienden op de rest van het veld. Ik weet niet hoe groot het snelheidsverschil momenteel is, maar Max heeft geen reden om te pushen en Red Bull ook niet. Ze hebben echt goed werk geleverd, om eerlijk te zijn. Dat kunnen we niet ontkennen en we moeten duidelijk onszelf verbeteren."

Managen van de snelheid

Verstappen kreeg na de podiumceremonie dan ook de vraag of hij inderdaad niet maximaal aan het pushen is, om te voorkomen dat er wordt ingegrepen: "Ik denk niet dat er echt iets is dat ze kunnen doen", citeert diezelfde podcast. "We doen ons best met de ontwikkeling van de auto, maar het draait ook om het managen van de snelheid. Niemand wist echt hoe lang die harde band het [in Australië, red] vol zou houden, dus het ging erom dat we de eindstreep haalden. We hadden wat snelheid ten opzichte van de rest dus er was geen reden om een halve seconde per ronde proberen te winnen en je banden over de kling te jagen. Je weet nooit of er nog een safety car of rode vlag komt of iets dergelijks. Dus het was niet nodig."