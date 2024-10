Sergio Pérez kijkt uit naar het aanstaande raceweekend in Mexico en zal naar eigen zeggen alles op alles zetten om zijn thuisland zondagavond een reden om te glimlachen te geven.

Sergio Pérez is opnieuw niet bezig aan een sterk seizoen in de Formule 1. Met slechts 150 punten ten opzichte van de 354 punten van Max Verstappen staat de Red Bull Racing-coureur op een teleurstellende achtste plaats in het wereldkampioenschap. Des te belangrijker zal het voor de routinier zijn om een goed raceweekend neer te zetten in Mexico, zijn thuisland. Pérez is mateloos populair op eigen bodem en heeft op eigen bodem een gigantische achterban. Na zijn uitvalbeurt in de eerste ronde afgelopen jaar, is Pérez vastberaden een goede race te verrijden.

'Belangrijkste weekend van het jaar'

"Mexico is voor mij het belangrijkste weekend van het seizoen en elk jaar lijkt het groter te worden", blikt Pérez vooruit. "Zelfs in Austin had ik het gevoel dat ik thuis was, dus ik denk dat deze weel wel eens een gekkenhuis kan worden. Het belangrijkste is om de ruis van naast de baan te negeren en mij te concentreren op de taak die voorhanden is. Uiteindelijke zou het speciale voor mij zijn om weer een podium te behalen voor mijn fans en mijn land, hier thuis."

Mexico laten glimlachen

De coureur uit Guadalajara vervolgt: "De auto kwam een beetje naar ons toe gedurende het weekend in de Verenigde Staten, maar er is nog veel dat we moeten begrijpen. Ik had een beetje moeite met de balans en we moeten die problemen oplossen om competitief te zijn op een heel ander circuit zoals in Mexico-Stad. Ik zal alles doen wat ik kan om mijn land zondagavond te laten glimlachen."

