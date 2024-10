Red Bull-teambaas Christian Horner vermoedt een uitgekiemde tacktiek waardoor dit weekend ineens de rijhoogte van de RB20 een discussiepunt werd. De teambaas wijst nogmaals de legaliteit van het bib-mechanisme op de RB20 en stelt dat de teams te allen tijde het systeem van de FIA konden raadplegen, want daar was het vermeende foefje gewoon in terug te vinden.

Het team van Red Bull Racing stond de afgelopen dagen onder een vergrootglas. Zo beschikt elk team over een mechanisme om de wagens in rijhoogte te verstellen, zo ook Red Bull. Na de kwalificatie in Singapore werd de FIA echter ingelicht over een mogelijk illegale handeling in de RB20. Het vermoeden bestond dat de rijhoogte van de wagen tussen de kwalificatie en de race in, werd aangepast. Dat is echter verboden door de FIA en de autobond heeft ook geen sluitend bewijs gevonden dat Red Bull dit zou doen. Het Oostenrijkse team heeft de FIA laten kijken in de cockpit van de RB20 en daar is uiteindelijk ook niets uitgekomen.

Verwijten worden over en weer gemaakt

Hoewel het team dat in Singapore aan de bel trok zich niet bekend heeft gemaakt, bestaat het vermoeden dat het uit de koker van McLaren komt. Red Bull en McLaren zijn met elkaar verwikkeld in een titelstrijd en het moddergooien gebeurt over en weer. Zo moest McLaren de achtervleugel uit Bakoe aanpassen en is inmiddels gebleken dat het ook alle andere achtervleugels moest veranderen van de FIA. Red Bull werd eerder dit seizoen beticht van het hebben van een asymmetrisch remsysteem, maar ook daar zijn geen bewijzen van gekomen.

afleidingsmanoeuvre?

Horner vermoedt in gesprek met Sky Sports F1 dat het hier gaat om een afleidingsmanoeuvre of om instabiliteit bij Red Bull te veroorzaken. "Het staat op een lijst van de open-source componenten, dus het is de afgelopen drie jaar openbaar beschikbaar geweest. De FIA is er tevreden mee. Ik denk dat het gewoon bedoeld is om misschien wat paranoia elders in de paddock te sussen. Soms heb ik het gevoel dat, om af te leiden van wat er in je eigen huis gebeurt, je soms ergens anders een vuurtje probeert aan te steken", aldus Horner.

