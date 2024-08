Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is tevreden over het optreden van Sergio Pérez in Zandvoort, en hoopt dat de Mexicaan hiermee op een goed spoor is beland in aanloop naar het raceweekend in Monza.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zich regelmatig achter Sergio Pérez schaart. De Mexicaan staat met 139 punten op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, waar Max Verstappen met 295 punten aan de leiding gaat. In de zomerstop stond de toekomst van Pérez bij het team ter discussie, maar inmiddels is bekend dat hij het seizoen 'gewoon' namens Red Bull Racing af mag maken.

Artikel gaat verder onder video

Horner tevreden over Pérez in Zandvoort

In Zandvoort kwalificeerde Pérez zich als vijfde, om vervolgens als zesde over de streep te komen. Verstappen begon vanaf de tweede stek en kwam ook op die positieve over de streep: "Sergio heeft het goed gedaan", vertelt Horner na afloop van de race tegenover onder andere GPFans. "Zijn snelheid in de race was redelijk. Sergio startte als vijfde en kwam als zesde over de streep. Dat was een prima race van hem vandaag. "

Goed spoor voor Monza

Op de vraag of Horner niet verbaasd was dat Pérez achter de auto's van Ferrari eindigde, terwijl Verstappen tweede werd, klinkt het: "Hij verloor een positie bij de start, dat was duidelijk een beetje frustrerend voor hem. Ik denk dat hij veel positieve dingen kan halen uit zijn performance hier, en hopelijk zet dat hem op een goed spoor voor Monza."

Gerelateerd