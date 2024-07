Het Formule 1-team van Alpine staat naar verluidt op het punt om een nieuwe teambaas aan te kondigen. Daarmee zou er na iets meer dan een jaar een eind komen aan het tijdperk van de huidige teambaas, Bruno Famin.

Oliver Oakes genoemd als nieuwe teambaas Alpine

Bruno Famin werd in juli 2023 plotseling aangesteld als teambaas van het Formule 1-team van Alpine. Tijdens het raceweekend in België bracht de Franse fabrieksformatie naar buiten dat Otmar Szafnauer zijn biezen moest pakken, waarna Famin het roer overnam. Nu, opnieuw tijdens het raceweekend in de Belgische Ardennen, lijkt er opnieuw een wisseling van de wacht aanstaande. Onder andere F1i.com meldt dat Famin vervangen gaat worden door Hitech-baas Oliver Oakes.

Rumoerige tijd Alpine

Het zou een van de vele recente wijzigingen bij het team van Alpine zijn. De fabrieksformatie heeft dit seizoen grote moeite met het vinden van performance. Na dertien races heeft de renstal slechts negen punten weten te behalen, met de bijbehorende achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar de eigen motorafdeling van Alpine, om te kijken of het zin heeft om door te gaan als fabrieksteam, of dat men verder wil als klantenteam. Het zijn dus rumoerige weken voor de renstal.

