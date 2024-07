Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft uit de doeken gedaan waarom hij heeft besloten om het contract van Kevin Magnussen na Formule 1-seizoen van 2024 niet meer te verlengen, ondanks dat Nico Hülkenberg eerder bekendmaakte naar Audi te vertrekken.

Het Formule 1-team van Haas bracht donderdag naar buiten dat Kevin Magnussen na het seizoen van 2024 bij de formatie vertrekt. Voor de Amerikaanse renstal betekent dit dat er in 2025 met een compleet nieuwe line-up zal worden gereden. Eerder werd al bekend dat Nico Hülkenberg vertrekt en de overstap naar Sauber/Audi maakt, waarna niet veel later werd aangekondigd dat Olivear Bearman volgend jaar zijn fulltime-debuut zal maken bij de renstal van Gene Haas.

Nieuwe line-up voor Haas

Wie de teammaat van de negentienjarige Brit wordt bij Haas, is nog niet bekend. In de wandelgangen klinken sterke geluiden dat Esteban Ocon al een handtekening zou hebben gezet. De Fransman vertrekt na dit jaar bij Alpine. Magnussen zal het ondertussen allemaal even in spanningen moeten afwachten. Er zijn nog een aantal zitjes beschikbaar voor het seizoen van 2025, al lopen deze in hoog tempo terug. Op de mediadag in Hongarije vertelde Magnussen echter dat hij gesprekken met verschillende teams over de mogelijkheden.

Reden achter vertrek Magnussen

Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft zijn beslissing om niet verder te gaan met Magnussen inmiddels toegelicht: "Het was niet makkelijk, want Kevin heeft veel voor het team betekent in zijn twee periodes hier", klinkt het tegenover de aanwezige media in Boedapest. "Met name in de eerste periode, samen met Romain. In 2018 werden we vierde en vijfde. Er waren veel hoogtepunten en toen we hem nodig hadden, kwam hij terug en bracht hij ons de vijfde plaats in Bahrein. Hij heeft veel voor het team gedaan. We weten dat Ollie hier volgend jaar rijdt. Dat is een jonge coureur, dus de andere coureur moet dan een consistente referentie zijn. Als je kijkt naar Nico en Kevin, qua een consistente referentie geven, heb ik iemand nodig die meer bij Nico in de buurt zit, maar het verschil tussen Kevin en Nico is heel klein. Het was daarom een hele moeilijke beslissing."

