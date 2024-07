Pérez wil in Silverstone terugkeren naar juiste vorm: "Eren met een beter resultaat"

Sergio Pérez kijkt uit naar het raceweekend in Silverstone en hoopt naar eigen zeggen op Britse grond terug te keren naar de vorm waarvan hij weet dat hij erin zou moeten verkeren.

Het zijn zware weken voor Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur verkeerd in een vormdip en heeft sinds het raceweekend in China - de vijfde race van het seizoen - niet meer op het podium gestaan. Sindsdien werd de Mexicaan één keer vierde, één keer zevende, twee keer achtste en kreeg hij twee keer een DNF achter zijn naam. In het wereldkampioenschap is Pérez inmiddels teruggezakt naar de vijfde plaats, waar de achterstand op teammaat Max Verstappen 119 punten bedraagt. De 34-jarige coureur uit Guadalajara heeft dus dringend baat bij een goed resultaat.

Teleurstellend weekend in Oostenrijk

"Oostenrijk was heel teleurstellend. De performance werd vanaf vroeg in de race beïnvloed door de significante schade aan de auto [na contact met Charles Leclerc in de eerste bocht] en dat bracht mijn race in gevaar", vertelt Pérez in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Groot-Brittannië. "Het was geen ideaal weekend. We hebben van zaterdag op zondag wat verbeteringen gemaakt, dus het was frustrerend omdat niet terug te zien op de baan. We hebben hard gewerkt om dingen te analyseren, zodat we er zeker van zijn dat we op Silverstone meer snelheid hebben."

Terugkeren naar de juiste vorm

Hij vervolgt: "In het twintigste jaar van het team in de sport zal de Grand Prix van Groot-Brittannië een special race voor ons allemaal zijn. We zijn ontzettend dicht bij de fabriek en de huizen van iedereen die bijdraagt aan Red Bull Racing en ons succes. We hebben een speciale livery voor deze race. De auto ziet er extra bijzonder uit en ik wil dat eren met een beter resultaat, en terugkeren naar de vorm waarin we zouden moeten verkeren."

