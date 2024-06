Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was met een 1.04.314 de concurrentie ruimschoots te snel af. Lando Norris start op zondag in Spielberg vanaf de tweede plaats, met George Russell en Carlos Sainz daarachter op de tweede startrij.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd onder warme omstandigheden verreden. Met een buitentemperatuur van 32 graden Celsius, was het asfalt van de Red Bull Ring opgewarmd tot maar liefst 47 graden Celsius. Max Verstappen was met zijn pole position en overwinning in de sprintrace de grote favoriet voor de eerste startplaats op zondag, maar de auto's van McLaren zitten de Nederlander het hele weekend al op de hielen. Het beloofde dus een interessante sessie te worden, waarbij het op temperatuur houden van de banden én de remmen, een grote rol beloofde te gaan spelen. De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk ging onder toeziend van tienduizenden fans in het oranje, om klokslag 16:00 uur van start.

Q1 Magnussen maakt indruk

Verstappen beet in de eerste kwalificatiesessie het spits af door zich als eerste op het asfalt te melden, gevolgd door teammaat Sergio Pérez. De Mexicaan kende vooralsnog een teleurstellend weekend, met een achtste plaats in de sprintrace van zaterdagochtend. Verstappen was met zijn eerste run goed voor een 1.06.54, gevolgd door Pérez met een 1.06.201. De baan werd echter in hoog tempo sneller, en veel coureur wisten onder de eerste tijden van het Red Bull-duo door te duiken. Na de eerste runs bestond de top vijf uit Charles Leclerc (1.05.901), Lando Norris (1.05.910), Oscar Piastri (1.05.918), Yuki Tsunoda (1.05.929) en Carlos Sainz (1.05.941).

De tweede run was een blijk van vertrouwen voor Verstappen. De Nederlander verzekerde zichzelf op gebruikte banden van een plek in Q2, en is daarmee één van de weinige coureurs die een extra nieuwe set van de softs ter zijn beschikking heeft. Bij het zwaaien van de vlag bestond de top vijf uit Sainz (1.05.263), Piastri (1.05.311), Verstappen (1.05.336), Norris (1.05.450) en Kevin Magnussen (1.05.508). Het doek viel voor Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Zhou Guanyu. Pérez klokte slechts de twaalfde tijd en kwam goed weg.

Q2 - billenknijpen voor Pérez

Ook in Q2 kwam een groot deel van het veld weer direct naar buiten, om maar vast een snelle tijd op het bord te hebben staan. Op een nieuw setje van de rode sloffen, was Verstappen meteen een stuk sneller. Met een 1.04.577 nestelde hij zich op de eerste positie in de tijdenlijst. George Russell positioneerde zich op P2 met een 1.05.068, gevolgd door Piastri (1.05.070), Norris (1.05.103) en Pérez (1.05.192). Leclerc, Magnussen, Fernando Alonso, Piere Gasly en Carlos Sainz begaven zich op dit punt in de gevarenzone.

Pérez liet zichzelf voor zijn tweede run een nieuw setje softs aanmeten, maar wist zichzelf hiermee nauwelijks te verbeteren. De Mexicaan kwam zodoende opnieuw in Q2 al in de gevarenzone, maar wist vanaf P8 door te stromen naar Q3. Verstappen eindigde opnieuw bovenaan de lijst, dit keer met een 1.04.469. Sainz (1.05.016), Russell (1.05.016), Hamilton (1.05.053) en Piastri (1.05.070) completeerden de top vijf. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Magnussen, Tsunoda en Alonso grepen naast een ticket voor de laatste tien.

Q3 - Verstappen oppermachtig in Spielberg

Verstappen toonde zich ook in Q3 oppermachtig in Spielberg. Met een 1.04.314 legde de drievoudig wereldkampioen voor de vierde keer op rij beslag op pole position op de Red Bull Ring, en dat deed hij met een ruime marge. Norris legde met een 1.04.718 beslag op de tweede startplaats, gevolgd door Russell (1.04.840), Sainz (1.04.851) en Hamilton (1.04.903). Leclerc, Piastri, Pérez, Hülkenberg en Ocon completeerden de top tien.

