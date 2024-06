Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Spanje met een tijd die twee honderdsten van een seconde sneller is dan die van Max Verstappen. Hamilton start morgen van P3 en Sergio Pérez was de grote tegenvaller, want hij klokte de achtste tijd.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd