Aston Martin heeft bekendgemaakt dat Lance Stroll de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk aan zich voorbij laat gaan. De Canadees staat zijn AMR26 af aan reservecoureur Jak Crawford, die daarmee zijn tweede officiële trainingssessie van het jaar afwerkt. De 21-jarige Amerikaan nam eerder dit seizoen in Japan al plaats in de bolide van Fernando Alonso.

De wissel op de Red Bull Ring komt voort uit de aangescherpte reglementen in de Formule 1. Teams zijn dit seizoen verplicht om in totaal vier keer een talent in te zetten tijdens een eerste vrije training, verdeeld over twee sessies per vaste coureur. Voor Stroll komt het missen van baantijd op een ongelukkig moment. De coureur beleeft een uiterst moeizaam jaar met de nieuwe Honda-krachtbron en staat na zeven races onderaan in het kampioenschap met nul punten. In liefst vier van de zeven verreden weekenden, waaronder onlangs nog in Spanje, haalde hij de finish niet.

Artikel gaat verder onder video

Crawford kijkt ernaar uit

Crawford, die vorig jaar als tweede eindigde in de Formule 2, kijkt uit naar zijn rentree op het asfalt. "Het is geweldig om tijdens een raceweekend weer een kans te krijgen om de AMR26 te besturen", zo laat de derde coureur van het team optekenen. "Oostenrijk is een circuit dat ik goed ken en het is best bijzonder om met het team terug te keren naar de Red Bull Ring, bijna twee jaar na mijn eerste test in een Formule 1-auto van Aston Martin". De eerste vrije training in Spielberg gaat volgende week vrijdag om 13:30 uur Nederlandse tijd van start.

Jak is back.



Third Driver Jak Crawford will participate in FP1 at the #AustrianGP, driving Lance Stroll's #AMR26.



Find out more: https://t.co/JbZ8iNc0Ss pic.twitter.com/2725FHSHcc — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 19, 2026

Gerelateerd