Nadat Mercedes eerder al liet weten dat het niet meer in strijd is met de FIA om de uitslag van de Grand Prix van Monaco aan te vechten, komt nu ook George Russell met een reactie. De Engelsman is juist de dupe geworden van de handelingen van de FIA en komt op Instagram met een reactie op de keuze van zijn team.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco werd herzien nadat Alpine met succes een zogeheten 'Right of Review' had aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat een meetlus in de pitstraat 77 centimeter te kort was, waardoor de gemiddelde snelheid van Gasly verkeerd werd berekend en hij onterecht tijdstraffen ontving. Ook Russell werd in het prinsdom bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat, waarbij hij volgens de officiële meting slechts 0,1 kilometer per uur te hard reed. Gasly schoof door het ingrijpen van de FIA door naar P3, maar de straf van Russell kon niet meer ongedaan worden gemaakt, aangezien deze al tijdens de race was uitgezeten en Mercedes geen 'Right of Review' had aangevraagd.

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Statement Mercedes

Mercedes kwam vrijdagochtend met een verklaring, nadat bekend was geworden dat het protest werd ingetrokken: "Onze daaropvolgende constructieve gesprekken met de FIA en Formula One hebben aangetoond dat zij vastbesloten zijn de unieke omstandigheden rond de Grand Prix van Monaco te onderzoeken en proactief de factoren aan te pakken die daartoe hebben geleid. Gezien deze duidelijke bereidheid zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verder voortzetten van ons verzoek tot herziening niet in het belang van ons team of van de sport is. Daarom hebben wij ons verzoek ingetrokken."

Russell: 'We hadden geen sterke zaak'

Russell laat weten dat hij samen met het team alles heeft uitgeplozen, maar dat ze simpelweg tot de conclusie zijn gekomen dat ze toch geen poot hadden om op te staan: "Na samen met het team iedere mogelijke optie te hebben bekeken om de straf uit Monaco ongedaan te maken, moeten we helaas concluderen dat we geen sterke zaak hadden. Dat hoofdstuk ligt nu achter ons en we kijken ernaar uit om het maximale uit het aankomende dubbelweekend te halen."

Can George reignite his title fight in Austria and Silverstone? ? pic.twitter.com/0oAUgmzIiY — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 19, 2026

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