'Red Bull-update gaat vier tienden winnen', 'Peter Gilles wil Formule 1-circuit bouwen' | GPFans Recap

Hoewel er dit weekend helaas niet wordt geracet, is er toch weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen van vandaag hebben we in deze GPFans Recap voor je op een rijtje gezet.

De Grand Prix in Barcelona zit erop en deze week leven we helaas toe naar een weekend zonder de koningsklasse, alvorens we richting Oostenrijk gaan om daar de volgende Europese race te gaan rijden. Ondertussen was er het nodige te doen rondom Max Verstappen en wordt er weer druk gespeculeerd over zijn toekomst in bij het team van Red Bull Racing. Ook was er nieuws rondom Peter Gillis, een naam die we toch niet vaak voorbij zien komen op onze website, én werkt Red Bull aan een flinke update die maar liefst vier tienden zou moeten opleveren.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers

Het Formule 1-seizoen beweegt zich langzaam maar zeker richting de zomerstop, wat betekent dat de tijd begint te dringen voor het team van Red Bull Racing. De grootmacht uit Milton Keynes moet na recente uitspraken van Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, immers serieus vrezen voor een vertrek van de viervoudig wereldkampioen. Het hele verhaal lezen over de spanningen rondom Max Verstappen? Klik hier!

'Thaise aandeelhouder Red Bull wil stokje steken voor mogelijk vertrek Verstappen'

De toekomst van Max Verstappen houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Ook binnen Red Bull zouden de meningen verdeeld zijn. Het Duitse Bild stelt dat ook de aandeelhouders van Red Bull niet helemaal weten wat ze met de situatie aan moeten en dat de Thaise aandeelhouder mogelijk een stokje wil steken voor een tussentijds vertrek van de viervoudig wereldkampioen. Het hele verhaal lezen over de spanningen rondom Max Verstappen? Klik hier!

Related image

'Peter Gillis wil Formule 1 naar Kroatië halen'

Volgens diverse Kroatische media is niemand minder dan Peter Gillis bezig om een Grand Prix in het land op te zetten. De ondernemer onthulde begin dit jaar dat hij van plan is om negen vakantieparken in Kroatië te starten en lijkt een F1-race als absolute trekpleister te willen bouwen. Het hele verhaal lezen rondom Peter Gillis? Klik hier!

Sky Sports-verslaggever vertelt over "verschrikkelijke haatreacties" na kritische vraag aan Verstappen

Sky Sports-verslaggever Rachel Brooks heeft uit de doeken gedaan dat ze ontzettend veel haatreacties op social media heeft gekregen, nadat ze een aantal kritische vragen aan Max Verstappen stelde. "Maar de fans, de socialmediakant ervan, waren verschrikkelijk. Er werd mij gezegd dat ik geen kinderen mag krijgen, omdat ik een slecht voorbeeld ben." Het hele verhaal lezen rondom de bedreigingen richting Rachel Brooks? Klik hier!

Related image

'Red Bull kan met updatepakket in Oostenrijk vier tienden per ronde winnen'

De Formule 1 is momenteel onderhevig aan een ontwikkelingsoorlog, en Red Bull Racing is aan slag tijdens het aanstaande raceweekend in Oostenrijk. Als het updatepakket goed uitpakt voor het team van Max Verstappen en Isack Hadjar, kan er volgens Juan Pablo Montoya in één keer enorm veel tijdswinst geboekt worden. Het hele verhaal lezen rondom Red Bull Racing lezen? Klik hier!

Gerelateerd