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Hamilton in Barcelona

'FIA wees diffuser Ferrari af, maar gaf Mercedes wél groen licht voor hetzelfde ontwerp'

Hamilton in Barcelona — Foto: © IMAGO
2 reacties

'FIA wees diffuser Ferrari af, maar gaf Mercedes wél groen licht voor hetzelfde ontwerp'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft na het raceweekend in Montréal schoorvoetend Ferrari goedkeuring gegeven voor een slimmigheidje aan de diffuser van de SF-26. Eerder wees de autosportbond de innovatie van Ferrari af, maar in Canada bleek dat een vergelijkbare versie van Mercedes wél door de keuring kwam. Ferrari besloot daarop om opheldering te vragen, zo meldt Autoracer.

Waar diverse teams in Miami met hun eerste grote updatepakket van het seizoen kwamen, koos Mercedes er juist voor om dat in Montréal te doen. Daarbij viel direct op dat er aan de bovenkant van de diffuser een aantal kartelvormige randjes zat, bedoeld om de zuigende werking van het onderdeel te vergroten. Formule 1-teams ontwikkelen hun auto's het hele seizoen door, waardoor er aanvankelijk weinig aandacht voor was. Ferrari keek echter met grote interesse naar het onderdeel, omdat het team zelf een vergelijkbaar ontwerp, dat al tijdens de winterstop was voorgesteld, niet van de FIA op de auto mocht monteren.

'FIA keurt onderdeel Mercedes wél goed'

Nadat de Scuderia het onderdeel in Canada had gespot, stapte het team naar de FIA met het verzoek om opheldering. "Vervolgens kwam er een reactie van de FIA aan alle teams, niet alleen aan Ferrari. Daarin legde de autosportfederatie uit dat de Mercedes-oplossing binnen de reglementen viel, met name wat betreft de geometrische vormgeving en krommingen van het onderdeel. Wel moest het team uit Brackley de specificatie die in Canada werd geïntroduceerd nog licht aanpassen", zo schrijft het medium.

Een week later had Ferrari in Monaco dan ook een eigen variant meegenomen. "De oplossing werd getest op het stratencircuit van Monaco en vervolgens bevestigd als onderdeel van het grote updatepakket dat in Spanje werd geïntroduceerd, waarbij de vloer volledig werd herzien", aldus Autoracer.

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