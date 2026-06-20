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Pieree Gasly drives his Alpine around Bahrain

F1-debuut Ugo Ugochukwu eindigt vroegtijdig in de bandenstapels

Pieree Gasly drives his Alpine around Bahrain — Foto: © IMAGO

F1-debuut Ugo Ugochukwu eindigt vroegtijdig in de bandenstapels

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Ugo Ugochukwu heeft eerder deze week zijn eerste meters in een Formule 1-auto gemaakt tijdens een besloten test van Alpine, maar dit debuut eindigde voortijdig door een crash. De negentienjarige Amerikaan verloor de macht over het stuur, waarna zijn testdag op het Autodromo Nazionale Monza er meteen op zat.

Het team van Alpine was op het Italiaanse circuit, dat bekendstaat als de 'Temple of Speed', aanwezig voor een zogeheten TPC-test, het Testing of Previous Cars. Het is bedoeld om jong talent te evalueren en kilometers te laten maken buiten de officiële raceweekenden om. Dit gebeurt dan met auto's van ten minste twee jaar oud. Ugochukwu kwam in actie tijdens deze testdagen met de Alpine A524, net als reservecoureur Paul Aron. Het ging voor de tiener echter mis in de Variante Ascari. Hoewel de schade aan de blauw-roze wagen relatief beperkt bleef, kon hij zijn programma niet vervolgen.

Alpine overweegt Amerikaan voor talentenprogramma

Ondanks de crash zou de coureur uit New York een interessante aanwinst kunnen zijn voor de Franse renstal. Ugochukwu maakte tot november 2025 deel uit van het McLaren Driver Development Programme, maar is momenteel niet verbonden aan een Formule 1-academie. De test op Monza werd door Alpine gezien als een belangrijke evaluatie voor een mogelijke toekomstige samenwerking. Momenteel maken onder meer Alex Dunne, Nina Gademan, Kush Maini en Gabriele Minì deel uit van het opleidingsprogramma van de Franse constructeur.

Dat Ugochukwu de kans kreeg om een Formule 1-bolide te testen, komt niet uit de lucht vallen. De Amerikaan is momenteel de leider in het FIA Formule 3-kampioenschap. Na drie raceweekenden heeft de coureur van Campos Racing 58 punten verzameld, mede dankzij een overwinning in de hoofdrace in Melbourne eerder dit seizoen. Eerder dit jaar schreef de talentvolle coureur ook al de Formula Regional Oceania Trophy op zijn naam om extra superlicentiepunten te verdienen. Daarnaast boekte hij in het verleden successen met het winnen van het Euro 4 Championship in 2023 en een zege tijdens de prestigieuze Macau Grand Prix in 2024.

Hoort Ugo Ugochukwu in de toekomst in de Formule 1 thuis?

3 stemmen
Ugo Ugochukwu’s first F1 test with Alpine at Monza ended early with a crash at Variante Ascari.
by u/NegotiationNew9264 in formula1

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