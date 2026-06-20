Jacques Villeneuve is niet blij met Lewis Hamilton. De analist van Sky Sports F1 stelt dat de Ferrari-coureur een "stomme opmerking" heeft gemaakt door te beweren dat zijn vader, Gilles Villeneuve, een betere coureur was dan hijzelf.

Hamilton boekte afgelopen weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste zege in dienst van de Italiaanse renstal. Na afloop van die race haalde de 106-voudig racewinnaar uit naar critici in de media. "Voor de mensen die negatieve dingen zeggen, ik gebruik het vaak als brandstof. Ik denk dat het makkelijk is om negatief te zijn over mensen", liet de Brit optekenen. "Ik vind degenen die het ergst zijn, de coureurs die weten hoe moeilijk het is in dit veld. Ze hebben niet eens het succes dat ik heb en praten toch negatief", aldus de huidige nummer twee in het wereldkampioenschap.

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Discussie op televisie

Deze uitlatingen leidden tot een discussie bij de Britse zender Sky Sports, waar Villeneuve dit seizoen als expert-analist fungeert. Voormalig teamgenoot en rivaal Nico Rosberg confronteerde de Canadees direct met de woorden van Hamilton. "Jacques, hij sprak in dat fragment ook tegen jou. Hij zei dat hij het haat als oud-coureurs die niet zijn succes hebben gehad hem bekritiseren", stelde de Duitser. "Hij sprak op dat moment honderd procent tegen jou. Wil je hem daarop antwoorden?"

Discussie op televisie

Villeneuve, die in 1997 de wereldtitel veroverde, reageerde daarop met de onthulling over een eerdere ontmoeting. "Hij maakte wel een stomme opmerking in Montreal, waar hij zei dat mijn vader in ieder geval beter is dan ik. Ik dacht: waarom zou hij dat zeggen?", reageerde de analist. Gilles Villeneuve, de vader van Jacques, is een legendarische oud-coureur van Ferrari die in 1982 om het leven kwam. Volgens Villeneuve was de sneer van Hamilton na de race in Barcelona dan ook niet voor hem bedoeld. "Ik kan me niet herinneren dat ik hem heb bekritiseerd, dus ik denk niet dat het over mij ging, nee. Het moet over jou zijn gegaan uit de tijd dat jullie teamgenoten waren. Kom op", wierp hij de bal terug naar Rosberg.

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