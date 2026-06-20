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Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP

Hamilton stapt na overwinning Barcelona in speciaal aangepaste F1-auto met V10

Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Hamilton stapt na overwinning Barcelona in speciaal aangepaste F1-auto met V10

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lewis Hamilton heeft afgelopen vrijdag op Fiorano achter het stuur gezeten van een bijzondere Ferrari. De Brit nam in de unieke Formule 1-bolide, die drie stoeltjes heeft en wordt aangedreven door een brullende V10-motor, twee speciale passagiers mee voor een rit over het privécircuit van de Scuderia. De passagiersstoelen werden bezet door de Italiaanse ondernemers Gian Enrico Gilardi en Francesco Ragazzi.

De zevenvoudig wereldkampioen werd in Maranello en feestelijk onthaald om zijn recente overwinning tijdens de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië te vieren. Om deze mijlpaal kracht bij te zetten, nam hij plaats in een speciaal aangepaste versie van de legendarische F2002. Deze driezitter beschikt over een verlengd chassis om ruimte te bieden aan twee personen schuin achter de coureur. De wagen is uitgerust met de 3.0 liter V10 van meer dan twee decennia geleden. Ferrari zet dit model vaker in voor promotionele doeleinden en het zogeheten F1 Clienti-programma.

Beelden van ritje met driezitter

Voor Hamilton markeert de rit in de driezitter een ontspannen moment in een tot nu toe zeer succesvol tweede seizoen bij de Italiaanse renstal. Na een moeizaam debuutjaar heeft de routinier zijn vorm helemaal teruggevonden in de nieuwe SF-26. De coureur staat momenteel tweede in de strijd om de wereldtitel, achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De beelden van de testrit op Fiorano gingen al snel rond op sociale media.

Gaat Lewis Hamilton dit seizoen zijn achtste wereldkampioenschap pakken?

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Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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