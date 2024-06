Nikolas Tombazis, singe seater director bij de FIA, is het niet eens met de geuite zorgen van een aantal Formule 1-teams. Men zou vrezen dat de nieuwe reglementen voor vanaf 2026 te ingewikkeld zijn voor fans om te begrijpen.

De huidige reglementen in de Formule 1 maakten pas begin 2022 hun intrede in de sport, maar het aanbreken van opnieuw een nieuw tijdperk in de koningsklasse staat alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan niet alleen de motorische reglementen op de schop, ook verandert er behoorlijk wat aan de auto's zelf. Zo zullen de nieuwe bolides straks ruim dertig kilo lichter zijn, 200 millimeter korter zijn en 100 millimeter smaller zijn. Daarnaast behoort het DRS-systeem straks tot het verleden. In plaats daarvan kunnen de coureurs tijdens het inhalen gebruik maken van de power boost.

X-mode en Z-mode

Ook wordt er vanaf 2026 gebruik gemaakt van actieve aerodynamica, en dit is onderverdeeld in twee modussen. X-mode en Z-mode. De X-mode heeft veel weg van het DRS-systeem zoals we dat kennen van de afgelopen jaren. Als een coureur binnen een bepaalde afstand achter een voorligger rijdt, gaat er een flap in de achter- én voorvleugel open, waardoor de luchtweerstand afneemt en er een hogere topsnelheid bereikt kan worden. Na het gebruik van de X-mode switchen de auto's weer terug naar de Z-mode: een afstelling met veel downforce, waarmee de coureurs op hogere snelheid door de bochten kunnen rijden.

Geen raketwetenschap

Een aantal kopstukken uit de Formule 1, waaronder Aston Martin-teambaas Mike Krack, hebben hun zorgen geuit omdat zij bang zijn dat de nieuwe reglementen te ingewikkeld zijn voor de fans. Nikolas Tombazis kan zich daar niet in vinden: "In werkelijkheid zijn de X-mode en de Z-mode normale onderdelen van de auto", citeert Racefans. "De elementen die moeten helpen om dicht bij de auto voor je te komen, het equivalent van de huidige DRS, zullen door het elektrische vermogen aangestuurd worden. Ik denk dat het slechts ietsje gecompliceerder is dan wat we nu hebben. Het is geen raketwetenschap. We moeten het vanzelfsprekend duidelijk uitleggen zodat mensen begrijpen wat de regels inhouden, maar ik denk niet dat het zo ingewikkeld is."

