Jan Bolscher

Dinsdag 2 mei 2023 21:15

De stroeve start van het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries werd voortgezet in Azerbeidzjan. De AlphaTauri-coureur kreeg voor de tweede keer op rij een DNF achter zijn naam, en staat zodoende nog altijd laatste in het kampioenschap.

De Vries is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, nadat hij zich eind vorig jaar bij het zusterteam van Red Bull Racing voegde. De 28-jarige coureur was al langer een bekende naam in de paddock, maar tot een stoeltje kwam het nooit. In 2022 kreeg hij als reservecoureur van Mercedes echter bij meerdere teams de kans om een vrije training af te werken. Dat deed hij succesvol, waarna Williams in Monza een beroep op hem deed om de door een blindedarmontsteking gevelde Alexander Albon te vervangen. De Vries kwam op Italiaanse bodem verrassend als negende over de streep en stond zodoende plots bij meerdere teams op de radar.

Geen match voor Tsunoda

Met een indrukwekkende staat van dienst in de kartwereld, een Formule 2-kampioenschap en een wereldkampioenschap Formule E op zak, brengt De Vries behoorlijk wat kennis mee naar het team van AlphaTauri. Hij wordt door velen dan ook niet als echte rookie gezien. Red Bull-topman Helmut Marko sprak voorafgaand aan het seizoen zelfs de gewaagde verwachting uit dat De Vries de leider binnen het team zou worden. Door de tegenvallende performance van AlphaTauri krijgt De Vries weinig kansen om zichzelf te laten zien, maar tot op heden heeft hij teammaat Yuki Tsunoda - de enige coureur op de baan met hetzelfde materiaal - ook nog niet uit weten te dagen.

In Bahrein werd De Vries veertiende, een resultaat dat hij in Saoedi-Arabië nog eens evenaarde. In Australië haalde hij de eindstreep niet doordat hij werd getorpedeerd door Logan Sargeant, en in Azerbeidzjan kende De Vries ronduit een verschrikkelijk weekend. Op vrijdag crashte hij in de kwalificatie voor de hoofdrace door bij bocht drie rechtdoor de muur in te schieten. In de kwalificatie voor de sprintrace eindigde De Vries op de laatste stek. Tijdens de sprintrace zelf klom hij op naar de veertiende plaats, maar maakte hij in de openingsfase contact met zijn teammaat. In de hoofdrace van zondag crashte De Vries opnieuw door in bocht vijf de muur te raken, waardoor zijn ophanging afbrak.

Transitieperiode

Na vier races staat de coureur uit Friesland hierdoor met nul punten op de twintigste en laatste plaats in het kampioenschap, waar Tsunoda in dezelfde auto twee keer elfde en twee keer tiende werd. Daarmee heeft de 22-jarige Japanner twee belangrijke WK-punten uit het vuur gesleept. Er zijn verzachtende omstandigheden voor de tegenvallende resultaten van De Vries. In geen van de andere klassen waarin hij succesvol was, reed hij bijvoorbeeld in de achterhoede vanwege het materiaal. Ook heeft hij de overstap van Mercedes naar Red Bull moeten maken, wat wellicht wat aanpassingen vergt.

Kapers op de kust

De Vries heeft echter wel de pech dat Tsunoda dit jaar tot op heden erg sterk presteert waardoor zijn eigen tegenvallende performances uitvergroot worden. Daarnaast doet Liam Lawson, een coureur uit het opleidingsprogramma van Red Bull Racing, momenteel uitstekende zaken in de Super Formula. Als de 21-jarige Nieuw-Zeelander zijn huidige vorm weet vast te stellen, lijkt hij een logische kanshebber voor het zitje bij AlphaTauri in 2024. Ook rijden er momenteel een aantal grote talenten in de Formule 2.

Liam Lawson

De druk op De Vries om te laten zien wat hij in huis heeft, loopt dus verder op. Helemaal omdat we allemaal weten dat Marko geen rekening houdt met verzachtende omstandigheden als het gaat om tegenvallende coureurs in de auto's van Red Bull Racing of AlphaTauri.