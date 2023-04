Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag.

Met vandaag onder andere een aantal opvallende uitspraken vanuit Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De Italiaan bevestigde plannen voor een Grand Prix in Afrika, maar betichtte tegelijkertijd een aantal historische circuits van arrogantie. Verder heeft Ferrari een datum vanuit de FIA ontvangen voor de right to review-zitting rondom de tijdstraf van Carlos Sainz, waarschuwde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voor de updatepakketten van de concurrentie in Europa en heeft Haas-teambaas Guenther Steiner de deur op een kier gezet voor Daniel Ricciardo. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Domenicali bevestigt plannen voor race in Afrika, onder andere België op de schopstoel

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de plannen om een Grand Prix op het Afrikaanse continent te organiseren nog eens aangehaald, maar waarschuwt tegelijkertijd dat een aantal historische races mogelijk hun plek op de kalender kwijtraken: "Het is geen geheim dat we naar de mogelijkheden om naar Afrika te gaan kijken, het is het enige ontbrekende continent", vertelde hij tijdens een call met investeerders van Liberty Media. Door deze plannen komen een aantal races, waaronder de Grand Prix van België, echter op de schopstoel te zitten. "Om eerlijk te zijn is het niet genoeg om arrogant te zijn en te denken dat de toekomst gegarandeerd is omdat je de afgelopen honderd jaar een race hebt gehad", zei hij daarover.

Right to review-zitting Ferrari wordt op 18 april virtueel afgewerkt

Het Formule 1-team van Ferrari heeft een datum ontvangen voor de 'right to review-zitting' die de renstal heeft aangevraagd nadat Carlos Sainz in Australië een tijdstraf van vijf seconden ontving omdat hij Fernando Alonso vlak na de tweede herstart op het achterwiel raakte. Omdat de race achter een safety car eindigde, viel Sainz hierdoor van P4 terug naar P12. Ferrari wil dat de FIA opnieuw naar het incident gaat kijken en krijgt op dinsdag 18 april de mogelijkheid om nieuw bewijs aan te leveren.

Horner waarschuwt voor Ferrari en Mercedes in Europa

Christian Horner maakt zichzelf naar eigen zeggen geen illusies. Red Bull Racing mag momenteel met de RB19 dan over de sterkste auto beschikken, maar volgens de teambaas nemen Ferrari en Mercedes grote updates mee naar Europa: "Er zijn veel dingen die plots kunnen veranderen", vertelde hij tegenover Sky Sports. "We horen geluiden over grote updates voor Ferrari en Mercedes zodra we naar Europa komen. We nemen dus zeker niets voor vanzelfsprekend aan. We zijn gefocust op onszelf en proberen zo goed mogelijk werk te leveren binnen de beperkingen die we hebben."

Haas-teambaas zet de deur op een kier voor Formule 1-rentree Ricciardo

Guenther Steiner vertelt dat hij Daniel Ricciardo als eventuele mogelijkheid beschouwt voor het seizoen van 2024, maar volgens de Haas-teambaas is het op dit punt in het seizoen nog te vroeg om dergelijke gesprekken te voeren: "Iedereen zal met Daniel willen praten nadat hij een jaar vrij heeft gehad", liet de Italiaan optekenen. Misschien weet hij weer wat hij wil en is hij voor iedereen in de Formule 1 interessant. Maar op dit moment heb ik een nieuwe coureur die nog maar twee races heeft verreden, dus ik moet hem eerst een beetje de kans geven", doelde Steiner op Nico Hülkenberg.

Algemeen directeur AS Roma drijft de spot met Ferrari

Ferrari is dit seizoen nog lang niet waar het wil zijn, en inmiddels drijven verschillende grote namen uit Italië regelmatig de spot met het trotste team uit Maranello. Dit keer was het Tiago Pinto, de algemeen directeur van voetbalgigant AS Roma. Pinto besprak de jacht van Roma op Lyon-middenvelder Houssem Aouar. Hij onderging deze week een medische keuring bij de club in de aanloop naar een mogelijke zomertransfer. De middenvelder wordt geplaagd door blessureleed en Pinto speelde daar op in door een pijnlijke vergelijking te maken. "Ik hoop dat we niet zijn zoals Ferrari, die pole position pakken en dan niet finishen", klonk het.

Robert Doornbos afgelopen maand slachtoffer van gewelddadige straatroof

Robert Doornbos is een maand geleden op gewelddadige wijze op straat beroofd van zijn Rolex. De voormalig Formule 1-coureur werd met knuppels bewerkt en kreeg flinke klappen te verduren, zo meldde De Telegraaf. "Het was heftig", werd Doornbos geciteerd. "Ik draag geen dure horloges meer. Alleen nog een Apple Watch, dan kan ik tenminste m'n stappen tellen", klonk het met een knipoog. Inmiddels is hij dan ook weer van de schrik bekomen.