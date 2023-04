Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 09:09

Mercedes-topman James Allison vertelt dat de Zilverpijlen nog geen grote doorbraak hebben gehad met de W14, maar dat er wel een stap vooruit is gezet. De goede performance in Australië zou dan ook niet puur baangerelateerd moeten zijn.

De Duitse grootmacht kende een moeizame seizoensstart in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar op het Albert Park Street Circuit lieten George Russell en Lewis Hamilton een competitieve snelheid zien ten opzichte van Ferrari en Aston Martin. Het Britse duo ving de race aan vanaf de tweede en derde startpositie om vervolgens in de eerste paar bochten aan pole sitter Max Verstappen voorbij te gaan. Uiteindelijk viel Russell uit met een motorprobleem en werd Hamilton kort na de eerste herstart door de Nederlander verschalkt, maar de zevenvoudig wereldkampioen kwam na 58 ronden op pace als eerste over de streep.

Stap vooruit gezet

Bij Mercedes is de stemming dan ook positief: "Over het algemeen zijn we tevreden omdat we de auto verder naar voren hebben gebracht. We hebben er waarschijnlijk het maximale uitgehaald", wordt Allison geciteerd door Formula 1. "Die blijdschap wordt echter getemperd doordat we maar één auto over de finish hebben gekregen en doordat George op zondag dus niet kon laten zien waartoe hij in staat was in de auto nadat hij tot dat punt zeer sterk had gepresteerd. We hadden geen grote doorbraken, maar hebben een kleine stap vooruit gezet. We zijn een klein beetje ingelopen op Red Bull en we komen op het niveau van, en misschien zelfs wel iets er voorbij, Ferrari en Aston Martin."

Red Bull 'uit vorm'

Of de goede performance is Australië werd verwacht door het team? "Eigenlijk wel, want de performance in Australië was niet compleet anders dan op de eerste twee circuits dit jaar", vervolgt Allison. "Anders in vergelijking met Red Bull, dat wel, maar niet volledig anders is vergelijking met de rest van het veld. Ik denk dat de grootste verschuiving in Australië kwam doordat Red Bull een beetje uit vorm was in de kwalificatie in vergelijking met de rest van het veld, en daardoor kwam alles wat dichter bij elkaar. Maar als je kijkt naar de snelheid van onze auto ten opzichte van Ferrari en Aston Martin, zijn de verschillen het hele seizoen al klein geweest."