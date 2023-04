Jan Bolscher

Maandag 3 april 2023 13:21

In het Race Café van Ziggo Sport zijn de mannen aan tafel het niet eens met de kritiek van Max Verstappen aan het adres van Lewis Hamilton. Robert Doornbos noemt het "misplaatst" omdat de Nederlander zelf ook regelmatig tot het gaatje gaat bij een inhaalactie.

Verstappen ving de Grand Prix van Australië afgelopen zondag aan vanaf pole position, maar kwam slecht weg bij de start. De tweevoudig wereldkampioen werd direct verschalkt door George Russell, en ook Lewis Hamilton kwam in de derde bocht langszij door aan de binnenkant te duiken. Verstappen ging hierbij wat wijd, en de twee wisten ternauwernood contact te voorkomen. Uiteindelijk kwam de Red Bull Racing-coureur echter als eerste over de streep in Melbourne. Hamilton werd tweede, gevolgd door Fernando Alonso.

Kritiek Verstappen

Na afloop uitte Verstappen zijn onvrede over de inhaalactie van Hamilton: "Vanuit mijn oogpunt: ik probeerde contact te vermijden. In de reglementen staat tegenwoordig heel duidelijk wat er is toegestaan als je aan de buitenkant zit, maar dat werd duidelijk niet nageleefd", klonk het tegenover Viaplay. "Maar dat is oké, we hadden goede snelheid en we hebben hem alsnog ingehaald. Het is wel iets waar voor de volgende races naar gekeken moet worden."

Race Café Ziggo Sport

Aan tafel bij het Race Café wordt het moment in de nabeschouwing besproken: "Daar [Hamilton, red] is hij altijd kritisch op, dat is gewoon een vete", trapt Renger van der Zande af. "Als het iemand anders was geweest had hij niks gezegd. Dat is gewoon zo. Het was gewoon racen. Die Hamilton gooit hem gewoon in een gat en is er voorbij", aldus de 37-jarige coureur.

Als presentator Rob Kamphues grapt dat de mannen aan tafel het voor het eerst opnemen voor Hamilton, vult Doornbos aan: "Maar heel eerlijk. Als je naar de boordradio van Max luistert, 'he pushed me off the track', hoeveel inhaalacties hebben we niet van Max gezien waarbij hij gewoon écht tot het gaatje gaat? Ik vond het misplaatst."