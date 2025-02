Het Formule 1-seizoen van 2025 staat voor de deur en daarin zullen alle twintig coureurs weer hopen om podiums te behalen. Hoe zit het voorafgaand aan het seizoen precies met de aantallen van de rijders qua podiums? Twaalf van de twintig coureurs mochten minimaal één keer naar het ereschavot.

Lewis Hamilton is nog altijd de rijders met de meeste podiums achter zijn naam: de zevenvoudig wereldkampioen wist in zijn legendarische loopbaan maar liefst 202 podiums bij elkaar te rijden en dat aantal hoopt hij vanzelfsprekend bij Ferrari te gaan verhogen. Achter de veertigjarige coureur is het Max Verstappen die de jacht opvoert richting Hamilton, al heeft hij daar zeker nog wel een lange weg te gaan: de Nederlander staat op 112 stuks. Daarmee heeft hij Fernando Alonso met 106 podiums inmiddels wel weten te passeren.

Acht coureurs zonder

Achter de top drie zien we dat Charles Leclerc met 43 podiums een redelijk gat heeft naar Carlos Sainz met 27 stuks en Lando Norris met 26 podiums. Helemaal onderaan de lijst is het Alex Albon met twee podiums, die hij voor het team van Red Bull Racing wist te behalen. Het betekent dat er voorafgaand aan het nieuwe seizoen acht coureurs zijn die nog nooit op het podium hebben gestaan.

