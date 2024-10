Carlos Sainz maakt volgend seizoen de overstap van het grote Ferrari naar middenmoter Williams, maar de Spanjaard weet naar eigen zeggen zeker dat dit niet het laatste jaar in de Formule 1 is, waarin hij voor overwinningen kan vechten.

Carlos Sainz is alweer bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Ferrari. De Spanjaard heeft in die vier jaar drie races gewonnen, en is een sterke en solide coureur in de kop van het veld gebleken. Sainz weet het teamgenoot en Ferrari-wonderkind Charles Leclerc regelmatig moeilijk te maken, en wordt absoluut niet weggeveegd door de Monegask. Toch komt het Ferrari-tijdperk voor Sainz eind dit jaar tot een einde.

Williams stappen gezet

De Italiaanse grootmacht kreeg het afgelopen winter voor elkaar om Lewis Hamilton bij Mercedes los te weken, waarna Sainz het kind van de rekening werd. Hij vond op zijn beurt onderdak bij Williams: "Ik kijk ontzettend uit naar volgend jaar en de uitdaging bij Williams", wordt Sainz geciteerd door Racefans. "Het is ten eerste heel goed om te zien hoeveel ze zich recent verbeterd hebben en hoe de auto in de afgelopen paar races redelijk vaak punten heeft kunnen pakken. Dat is bemoedigend, en ik kijk daar vanzelfsprekend naar uit.

Niet zijn laatste kans

Gevraagd naar of Sainz denkt dit jaar nog een race te kunnen winnen, klinkt het: "Niets zou mij blijer maken dan dat voor het eind van het jaar te bereiken. Ik ga mijn absolute best doen. Als het lukt: fantastisch. Dan ga ik het zeker vieren. En als het niet lukt, geloof ik niet dat het mijn laatste kans was om voor overwinningen en podiumplaatsen in de Formule 1 te vechten. Het eindigt hier niet." Williams heeft dit seizoen grote stappen gezet, maar weet slechts af en toe punten te scoren. Vechten voor overwinningen in 2025, zal dus in ieder geval een lastig verhaal worden.

