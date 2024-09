Voor Carlos Sainz is de behaalde P3 het beste wat hij uit zijn Ferrari kon trappen. De Spanjaard geeft achteraf aan dat hij zich niet altijd even fijn voelt op het Baku City Circuit en dat hij daarom wel tevreden kan zijn met de tweede startrij.

Na de kwalificatie legt Sainz uit: "We hadden een solide kwalificatie, een solide dag over het algemeen met beide wagens. We hebben ons in een goede positie voor morgen gebracht. Ik heb me nooit echt heel comfortabel gevoeld hier in Bakoe. Het is een baan waar ik nu eenmaal iets meer worstel." Daarom kan hij ook prima leven met de derde stek: "Plek drie is dan ook een goede positie voor morgen en de racepace zag er gisteren ook goed uit. Dus we hebben morgen nog alles om voor te spelen."

'Ben hier nooit de beste versie van mezelf'

De baancondities werkten ook niet in het voordeel van de Ferrari. "Dus we moesten ons steeds aanpassen en in Q3 had ik iets meer vertrouwen. Het was niet helemaal de beste opbouw naar Q3, maar ik vond iets waardoor ik toch in de top drie terecht ben gekomen", zo legt hij uit. Op de vraag of er een een-tweetje had ingezeten, grapt Sainz: "Als ik iets sneller was wel ja, maar het is Bakoe en ik ben hier nooit de beste versie van mezelf, dat kan morgen wel."

