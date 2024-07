De Formule 1 strijkt deze week neer in Boedapest, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. Een van de races die druk bezocht wordt door de Nederlandse fans. GPFans was daarom afgelopen jaar aanwezig en maakte een minidocumentaire over deze bijzondere race. Bekijk de video hieronder.

{/embed} {/embed}

Gerelateerd