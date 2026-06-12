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Monaco

FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1

Monaco — Foto: © IMAGO
1 reactie

FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De FIA heeft zojuist de definitieve aangepaste Grand Prix van Monaco naar buiten gebracht, en ook de nieuwe stand in het wereldkampioenschap Formule 1 gedeeld.

Het motorsportorgaan maakte op vrijdag bekend dat de tijdstraffen die Pierre Gasly in Monaco opgelegd kreeg voor het tot twee keer toe te hard rijden in de pitstraat, weer werden ingetrokken. De Franse fabrieksformatie kon aantonen dat de Fransman zich aan de maximale snelheid van 60 kilometer per uur heeft gehouden. Daarnaast legde de officiële tijdwaarnemer van de Formule 1 op tafel dat de afstand die door de FIA was gebruikt om de gereden snelheid van de auto in de pitstraat niet klopte, waardoor de snelheid van de auto werd overschat. Gasly kreeg zodoende zijn derde plaats terug, terwijl Isack Hadjar en Oscar Piastri een plekje verloren. De FIA heeft zojuist de defintieve aangepaste stand bekendgemaakt, en de nieuwe stand in het wereldkampioenschap gedeeld.

Defintieve uitslag Grand Prix van Monaco

FIA
FIA

Aangepaste stand Formule 1-wereldkampioenschap

1. Antonelli - 156 punten
2. Hamilton - 90 punten
3. Russell - 88 punten
4. Leclerc - 75 punten
5. Piastri - 58 punten
6. Norris - 58 punten
7. Verstappen - 43 punten
8. Gasly - 35 punten
9. Hadjar - 26 punten
10. Lawson - 24 punten
11. Bearman - 18 punten
12. Colapinto - 15 punten
13. Lindblad - 11 punten
14. Sainz - 6 punten
15. Albon - 5 punten
16. Ocon - 3 punten
17. Bortoleto - 2 punten
18. Alonso - 1 punt
19. Hülkenberg - 0 punten
20. Bottas - 0 punten
21. Pérez - 0 punten
22 Stroll - 0 punten

Aangepaste stand Formule 1-constructeurskampioenschap

1. Mercedes - 244 punten
2. Ferrari - 165
3. Mclaren - 116
4. Red Bull Racing - 69 punten
5. Alpine - 50 punten
6. Racing Bulls - 35 punten
7. Haas - 21 punten
8. Williams - 11 punten
9. Audi - 2 punten
10. Aston Martin - 0 punten
11. Cadillac - 0 punten

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