FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1

De FIA heeft zojuist de definitieve aangepaste Grand Prix van Monaco naar buiten gebracht, en ook de nieuwe stand in het wereldkampioenschap Formule 1 gedeeld.

Het motorsportorgaan maakte op vrijdag bekend dat de tijdstraffen die Pierre Gasly in Monaco opgelegd kreeg voor het tot twee keer toe te hard rijden in de pitstraat, weer werden ingetrokken. De Franse fabrieksformatie kon aantonen dat de Fransman zich aan de maximale snelheid van 60 kilometer per uur heeft gehouden. Daarnaast legde de officiële tijdwaarnemer van de Formule 1 op tafel dat de afstand die door de FIA was gebruikt om de gereden snelheid van de auto in de pitstraat niet klopte, waardoor de snelheid van de auto werd overschat. Gasly kreeg zodoende zijn derde plaats terug, terwijl Isack Hadjar en Oscar Piastri een plekje verloren. De FIA heeft zojuist de defintieve aangepaste stand bekendgemaakt, en de nieuwe stand in het wereldkampioenschap gedeeld.

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Defintieve uitslag Grand Prix van Monaco

FIA

Aangepaste stand Formule 1-wereldkampioenschap

1. Antonelli - 156 punten

2. Hamilton - 90 punten

3. Russell - 88 punten

4. Leclerc - 75 punten

5. Piastri - 58 punten

6. Norris - 58 punten

7. Verstappen - 43 punten

8. Gasly - 35 punten

9. Hadjar - 26 punten

10. Lawson - 24 punten

11. Bearman - 18 punten

12. Colapinto - 15 punten

13. Lindblad - 11 punten

14. Sainz - 6 punten

15. Albon - 5 punten

16. Ocon - 3 punten

17. Bortoleto - 2 punten

18. Alonso - 1 punt

19. Hülkenberg - 0 punten

20. Bottas - 0 punten

21. Pérez - 0 punten

22 Stroll - 0 punten

Aangepaste stand Formule 1-constructeurskampioenschap

1. Mercedes - 244 punten

2. Ferrari - 165

3. Mclaren - 116

4. Red Bull Racing - 69 punten

5. Alpine - 50 punten

6. Racing Bulls - 35 punten

7. Haas - 21 punten

8. Williams - 11 punten

9. Audi - 2 punten

10. Aston Martin - 0 punten

11. Cadillac - 0 punten

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