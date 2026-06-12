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Piastri

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Barcelona: mis niks van de ontwikkelingen in Spanje

Piastri — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Barcelona: mis niks van de ontwikkelingen in Spanje

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het is om 17:00 uur tijd voor de tweede sessie van het weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Met zeven coureurs die nog geen meter hebben gereden wordt het een belangrijke sessie om de afstellingen te finetunen richting de zaterdag en dus de kwalificatie. Mis niks van de ontwikkelingen in het liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Sorteer op:

1u geleden

18:01

Einde sessie!

De tweede vrije training in Barcelona zit er alweer op en het is Norris die met een 1:15.426 de snelste tijd van VT2 heeft weten te noteren. Russell volgt kort achter zijn landgenoot, met Piastri op P3. Mooie sessie dus voor McLaren. Verstappen, totaal niet tevreden over met name de harde band, komt niet verder dan P6. Morgen zijn we weer bij jullie terug met de derde vrije training, die om 12:30 uur begint.

1u geleden

17:57

Kimi niet te spreken over het rempadaal

De kampioenschapsleider is momenteel weinig tevreden met zijn rempadaal. P5 op het moment voor de Italiaan.

1u geleden

17:54

Moment voor Russell!

De geplaagde coureur doet even een uitstapje grindbak nadat hij bocht 10 mist, geen lekker moment!

1u geleden

17:52

Bijzondere move

Lawson, die eerder deze sessie nog 'uitviel', zal zodirect terugkeren op de baan. Dat zie je toch ook niet al te vaak.

1u geleden

17:49

Verstappen vindt harde band een verschrikking

De Nederlander klaagt behoorlijk over zijn harde banden en is totaal niet te spreken over de gang van zaken. Inmiddels is hij weer veranderd naar het zachte rubber voor de laatste tien minuten van de sessie.

1u geleden

17:44

Snelste tijd inmiddels voor Norris

De Britse rijder heeft inmiddels de snelste tijd verbeterd naar een 1:15.426.

1u geleden

17:39

Hamilton voelt problemen

De Brit rapporteert dat de auto wat problemen heeft met achterkant. Zijn engineer laat weten dat het wellicht gewoon de wind is op het circuit.

1u geleden

17:35

Verstappen klaar voor racesim

De Nederlandse rijder zal zometeen gaan beginnen aan een longrun op de harde banden om alvast te kijken hoe de vlag erbij hangt voor zondag.

1u geleden

17:33

Papa en Mama Sainz aanwezig voor de thuisheld

1u geleden

17:32

Snelste tijd voor Russell

Russell rijdt nu de snelste tijd van Piastri eraf op de softs met een 1:15.235. Daarmee verwijst hij Piastri naar P2.

1u geleden

17:31

Eerste half uur zit erop

We zijn inmiddels alweer een half uurtje onderweg in VT2 en beginnen aan deel 2 van de sessie. Ondertussen weet Leclerc zich te verbeteren naar een 1:15.799.

2u geleden

17:22

Verstappen op de softs

De Nederlander gaat wat kwalificatierondjes rijden en heeft de zachte banden onder de Red Bull laten schroeven.

2u geleden

17:19

Groen op de baan

De wagen van Lawson is weer veilig van de baan verwijderd en we kunnen door met de sessie.

2u geleden

17:16

Problemen Lawson!

De Racing Bulls-rijder is stilgevallen met problemen aan de wagen en heeft zijn auto net na de uitgang van de pitstraat stilgezet. Virtual safety car.

2u geleden

17:15

Bottas nog altijd in de pits

De Finse coureur staat momenteel nog altijd in de pits en heeft elektrische problemen, zo wordt er gerapporteerd.

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