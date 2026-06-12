De tweede vrije training in Barcelona zit er alweer op en het is Norris die met een 1:15.426 de snelste tijd van VT2 heeft weten te noteren. Russell volgt kort achter zijn landgenoot, met Piastri op P3. Mooie sessie dus voor McLaren. Verstappen, totaal niet tevreden over met name de harde band, komt niet verder dan P6. Morgen zijn we weer bij jullie terug met de derde vrije training, die om 12:30 uur begint.