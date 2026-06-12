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Russell shaking hands with Mercedes boss Wolff at F1 track, both smiling

Wolff onthult: Mercedes onderzoekt juridische opties na FIA-beslissing Gasly

Russell shaking hands with Mercedes boss Wolff at F1 track, both smiling — Foto: © IMAGO

Wolff onthult: Mercedes onderzoekt juridische opties na FIA-beslissing Gasly

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Mercedes-teambaas Toto Wolff onderzoekt momenteel of er nog mogelijkheden zijn om het teleurstellende resultaat van George Russell in Monaco aan te vechten. De Oostenrijker reageert daarmee op het nieuws dat Pierre Gasly zijn derde plaats heeft teruggekregen na een fout van de wedstrijdleiding.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco werd onlangs herzien nadat Alpine met succes een zogeheten 'Right of Review' had aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat een meetlus in de pitstraat 77 centimeter te kort was, waardoor de gemiddelde snelheid van Gasly verkeerd werd berekend en hij onterecht tijdstraffen ontving. Ook Russell werd in het prinsdom bestraft voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat, waarbij hij volgens de officiële meting slechts 0,1 kilometer per uur te hard reed.

Opties voor Russell

Doordat het team van Mercedes de initiële tijdstraf van vijf seconden verkeerd inloste tijdens een pitstop onder de safety car, kreeg de Brit uiteindelijk een zwaardere drive-through penalty opgelegd. Hierdoor viel hij ver terug in het veld en eindigde hij als twaalfde, ruim buiten de punten. Wolff kijkt nu met een schuin oog naar de succesvolle zaak van Alpine. "We bekijken momenteel wat de situatie van Gasly betekent voor George", stelt de teambaas tegenover onder meer GPFans. "We willen het resultaat van Gasly zeker niet aanvechten, maar we willen wel dat de FIA onderzoekt welke oplossingen er overwogen kunnen worden voor de race van George", aldus Wolff.

Juridische stappen

De opgelegde straf hakte er stevig in bij de coureur, die zijn teamgenoot Kimi Antonelli de race zag winnen. Wolff is inmiddels in overleg getreden met de juridische afdeling van de Duitse formatie om de zaak te bespreken. "Ik stond net op het punt om in gesprek te gaan met onze advocaten om te bekijken wat we konden doen aan de drive-through penalty van George", legt hij uit. "Dat kostte hem natuurlijk twintig seconden racetijd. Wat zouden die twintig seconden hebben betekend voor zijn eindresultaat?" vraagt de teambaas zich hardop af.

Weinig hoop op succes

Hoewel Mercedes de juridische opties openhoudt, lijkt de kans op een daadwerkelijke aanpassing van de uitslag gering. Het team heeft namelijk niet binnen de reglementaire termijn van 96 uur na de race een officieel protest ingediend bij de bond. Bovendien heeft de FIA al verduidelijkt dat straffen die tijdens de race fysiek zijn uitgezeten, achteraf in principe niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Wolff toont zich dan ook realistisch over de complexe situatie. "Denken we dat we een realistische kans maken om de uitslag te laten wijzigen? Ik denk het niet", geeft hij toe. "Maar we willen toch begrijpen welke opties er beschikbaar zijn en of er iets gedaan kan worden", besluit de Oostenrijker.

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