Kevin Magnussen is zich ervan bewust dat er een mogelijkheid bestaat dat hij volgend jaar zonder stoeltje in de Formule 1 komt te zitten. De Deen heeft een contract tot eind 2024, maar heeft vooralsnog geen nieuwe deal uit het vuur weten te slepen.

De carrière van Kevin Magnussen in de Formule 1 leek nog niet zo heel lang geleden definitief voorbij. De 31-jarige coureur moest eind 2020 zijn biezen pakken bij het team van Haas, en wist geen nieuwe werkgever te vinden. Magnussen vertrok uit de sport en richtte zich op het langeafstandsracen, maar begin 2022 werd de loopbaan van de Deen plotseling nieuw leven ingeblazen. Haas verbrak de banden met de Russische coureur Nikita Mazepin vanwege de oorlog in Oekraïne, en besloot Magnussen terug te halen naar de Formule 1.

Magnussen bij Haas

Magnussen kwam naast Mick Schumacher te rijden en wist zijn jongere Duitse teamgenoot vrij eenvoudig voor te blijven. Eind 2022 werd echter ook Schumacher naar de deur verwezen, waarna Haas opnieuw een oude bekende terughaalde: Nico Hülkenberg. Hülkenberg weet sindsdien een behoorlijke uitdaging voor Magnussen te vormen en heeft dat inmiddels uitbetaald zien worden in de vorm van een contract voor meerdere jaren bij Sauber/Audi, waar hij vanaf 2025 aan de slag gaat. Alhoewel dat de kansen lijkt te vergroten dat Haas volgend seizoen doorgaat met Magnussen, is de Deen zich ervan bewust dat hij zomaar eens naast een stoeltje in 2025 kan grijpen.

Nog geen stoeltje voor 2025

Alhoewel ongeveer de halve grid nog op zoek is naar coureurs voor in 2025, wordt de naam van Magnussen namelijk vrijwel nergens genoemd: "Dat risico bestaat inderdaad", doelt hij in gesprek met Ekstra Bladet op het mislopen van een stoeltje. "Ze kennen mij ontzettend goed bij het team van Haas. Ze weten wie ik ben, dus ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Er is momenteel van alles gaande op de coureursmarkt, dus we moeten afwachten hoe het uitpakt. Ik heb het team duidelijk gemaakt dat ik hier graag verder wil gaan. Het team begeeft zich in een goede positie en er is hoop voor de toekomst. Daar zou ik graag onderdeel vanuit maken."

