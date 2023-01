Jan Bolscher

Het Formule 1-team van Williams heeft aangekondigd dat de 19-jarige Franco Colapinto zich bij het opleidingsprogramma heeft gevoegd. De Argentijnse coureur heeft daarnaast de overstap gemaakt naar het Nederlandse MP Motorsport voor zijn tweede seizoen in de Formule 3.

Colapinto maakte indruk tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 3 afgelopen jaar met een pole position in Bahrein, twee overwinningen en in totaal vijf podiumplaatsen. Al met al was het goed voor de negende plaats in het eindklassement. "Het is een eer om mij bij het Williams Racing Team te voegen als een academie-coureur", vertelt Colapinto. "Het is een van de meest succesvolle teams uit de Formule 1-geschiedenis en ik kijk er naar uit om in de voetsporen van mijn landgenoot Carlos Reutemann te treden."

Fantastische mogelijkheid

Hij vervolgt: "Het is een fantastische mogelijkheid waar ik altijd dankbaar voor zal blijven. Ik wil iedereen binnen Williams bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben." Colapinto zal komend seizoen meerdere keren aanwezig zijn op het circuit, maar ook werken vanaf de fabriek van het team in Grove. Hier zal hij door middel van simulatorwerk bijdragen aan de ontwikkeling van de auto van dit jaar.

Natuurlijke capaciteiten

Sportief directeur van Williams Sven Smeets vertelt: "We zijn verheugd om Franco te verwelkomen bij de Williams Racing Driver Academy. Zijn prestaties sinds hij met karten begon benadrukken Franco's natuurlijke capaciteiten achter het stuur en laten zien waartoe hij in staat is de komende jaren. Hij had een uitstekend debuutseizoen in de Formule 3 met verschillende sterke prestaties die hebben geleid tot podiumplaatsen en overwinningen."

