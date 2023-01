Sir Lewis Hamilton 38 jaar: dit zijn vijf van zijn meest iconische momenten

Brian Van Hinthum

Zaterdag 7 januari 2023 16:30

Lewis Hamilton blaast vandaag 38 kaarsjes uit en de zevenvoudig wereldkampioen kan buigen over een imposante carrière in de Formule 1. Ter ere van de verjaardag van de man uit Stevenage zetten we vijf van zijn meest iconische en legendarische momenten in de koningsklasse op een rijtje. Van harte, Lewis!

Sir Lewis Hamilton, geboren op 7 januari 1985, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de meest legendarische coureurs uit de geschiedenis van de sport. De kampioen van 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 verloor de titel in 2016 aan zijn inmiddels gestopte teamgenoot Nico Rosberg. In 2017 wist Hamilton de titel terug te veroveren met een ruime voorsprong op zijn concurrenten. Vervolgens wist de Brit in 2018, 2019 en 2020 de titel op gemakkelijke wijze veilig te stellen. In 2021 zag Mercedes-coureur de titel in de laatste ronde van de laatste race op dramatische wijze uit zijn handen glippen. Hij verloor het kampioenschap aan Max Verstappen, die hem op vers rubber in de allerlaatste ronde van het enerverende kampioenschap de baas was. Misschien wel het dieptepunt uit zijn carrière. Gelukkig kan de Brit ook buigen over een schatkist aan iconische momenten. Wij zetten er een aantal op een rij.

Artikel gaat verder onder video

De eerste overwinning

Het duurde niet al te lang voordat Hamilton zijn door McLaren aangeboden kans wist in te lossen. De destijds 22-jarige rookie kreeg van de Britse renstal de kans om zijn kunsten te vertonen in de hoofdmacht van McLaren, waar hij teamgenoten werd met Fernando Alonso. Het werd één van de meest beruchte samenwerkingen in de recente geschiedenis van de Formule 1. Het was in ieder geval Hamilton die in zijn zesde race uit zijn Formule 1-loopbaan wist toe te slaan en het hoogste treetje mocht beklimmen.

Dat deed hij tijdens de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in 2007. De jonge coureur wist zichzelf op zaterdag al op de pole position te plaatsen en daar plukte hij op zondag de vruchten van. Een gemakkelijke en rustige race werd het echter niet: onder meer Robert Kubica maakte in zijn BMW Sauber een klapper van jewelste, waardoor de wedstrijd geneutraliseerd moest worden. Uiteindelijk hield de Brit zijn hoofd het koelste en wist hij overwinning nummer één uit zijn carrière te noteren.

De eerste wereldtitel

Dan door naar de eerste wereldtitel van Lewis Hamilton in 2008, nadat hij na zijn enerverende rookieseizoen in 2007 nét één punt tekort kwam op de momenteel laatste Ferrari-kampioen, Kimi Raikkonen. In 2008 was het echter andersom. Een legendarische race op Interlagos zag thuisfavoriet Felipe Massa op een regenachtige dag winnen, waardoor het dak eraf leek te kunnen voor het Braziliaanse publiek en het feest zelfs al even losgebarsten was in de Ferrari-pitbox, ook al was de laatste ronde van de race nog gaande.

Daar kwam echter niets van in. Hamilton leek lange tijd net als in 2007 net achter het net van de wereldtitel te vissen. De Brit had het moeilijk tijdens de race waar hij niet lager dan vijfde mocht eindigen. Dat leek te gaan gebeuren, maar door een plotselinge regenbui richting het einde van de race was het Timo Glock die amper meer grip wist te vinden op zijn banden, waardoor Hamilton hem in de laatste bocht voorbij kon steken om zijn eerste wereldtitel op te eisen, tot droefenis van de Braziliaanse fans. Het blijft nog altijd één van de meest bizarre ontknopingen in de Formule 1 aller tijden.

De ommekeer in 2017

In 2017 leek het Ferrari onder leiding van Sebastian Vettel eindelijk weer eens een serieuze gooi te doen naar de eerste wereldtitel sinds 2007. Tijdens de Grand Prix van Singapore, één van de meest geliefde circuits van Vettel, leek de vlag er opnieuw uitstekend bij te hangen voor de Italiaanse formatie. Vettel had zichzelf op pole gekwalificeerd, terwijl hij wist dat Hamilton vanaf de vijfde stek moest vertekken. Het leek een goede dag te worden om de leiding in het wereldkampioenschap over te nemen, daar Vettel op dat moment drie punten achter stond.

Daar kwam weinig van in. Tijdens de chaotische start waren het Verstappen en de twee Ferrari's die in contact kwamen, waardoor uiteindelijk alle drie de coureurs hun Waterloo vonden bij de start. Het legde de rode loper uit voor Hamilton, die wist wat hij moest doen: geen fouten maken. En zo geschiedde. Hij wist Red Bull-coureur Daniel Ricciardo achter zich te houden en pakte de overwinning in Marina Bay, waardoor hij ineens 25 punten uitliep en een reuzestap richting zijn vierde titel wist te zetten.

Evenaring van een legende

Er volgden daarna ook titels in 2018 en 2019, waardoor Hamilton op zes wereldkampioenschappen wist te komen voor 2020. Alle seinen stonden op groen om op jacht te gaan naar het legendarische record van Michael Schumacher, totdat de coronapandemie tijdens het openingsweekend van het seizoen in Australië ineens roet in het eten gooide. Het duurde even voordat duidelijk werd dat de koningsklasse toch ging proberen om het seizoen zo goed mogelijk af te ronden, zij het wel zonder publiek.

Dat zal Hamilton echter worst geweest zijn. Tijdens de Grand Prix van Turkije, de veertiende race van het seizoen, arriveerde zijn dag van bestemming. In de regen van Istanbul was het de ervaring van Hamilton die hem de overwinning wist te brengen. Waar heren als Verstappen, Alex Albon en Vettel in de problemen raakten, hield de Brit zijn hoofd koel en pakte hij zijn zevende wereldtitel. Een evenaring van het record. "Dit is voor alle kinderen die dromen over het onmogelijke. Je kunt het, man. Ik geloof in jullie gasten", riep hij na afloop op de boardradio.

Bizarre comeback op Interlagos

Ondanks het verliezen van de wereldtitel aan Verstappen in 2021, reed Hamilton misschien dat jaar wel zijn beste raceweekend uit zijn loopbaan op het roemruchte circuit van Interlagos. De zevenvoudig wereldkampioen liep vroeg in het weekend na de kwalificatie tegen een DSQ aan wegens een te wijde achtervleugel, waardoor zijn uitslag ongeldig bleek en hij de sprintrace op zaterdag vanaf achteraan moest aanvangen. De man uit Stevenage leek een cruciale deuk in zijn strijd om de wereldtitel op te gaan lopen en sommigen feliciteerden Verstappen zelfs al met het winnen van het kampioenschap.

Daar kwam weinig van in, want dat weekend stond er geen maat op de in bloedvorm verkerende Hamilton. Al tijdens de slechts 24 ronden tellende sprintrace sneed de Brit als een warm mes door de boter en reed hij knap richting de vijfde stek. Hij had op dat moment al een extra straf van vijf plaatsen op zak wegens een overschrijding van het aantal onderdelen, waardoor hij op zondag als tiende begon. Het was geen probleem voor de Brit. Hij reed heel het veld - inclusief Verstappen - aan gort en pakte de overwinning, waarmee hij zijn hoop op de achtste wereldtitel op dat moment springlevend wist te houden.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)