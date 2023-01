Jan Bolscher

Nico Rosberg is van mening dat George Russell uitstekend werk heeft geleverd tijdens zijn eerste jaar in een Mercedes. Volgens de wereldkampioen van 2016 zat de jonge Brit zelfs bij teammaat Lewis Hamilton in de buurt als deze een van zijn speciale dagen had.

Russell maakte in 2019 als Mercedes-junior zijn Formule 1-debuut bij het team van Williams. Hier zou hij uiteindelijk drie seizoenen verblijven. De Britse formatie is de laatste jaren echter verre van competitief, en daarom kreeg Russell niet vaak de kans om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Op de dagen dat deze er mogelijkheid er wel lag, greep de 24-jarige coureur deze echter vaak met beide handen aan. Al met al was het genoeg om Mercedes-teambaas Toto Wolff ervan te overtuigen hem voor 2022 een zitje bij Mercedes te geven.

Debuutseizoen Russell

Daar kwam Russell voor een grote uitdaging te staan. Met een zevenvoudig wereldkampioen als teammaat is het eenvoudig om op de achtergrond te verdwijnen. Russell hield zich echter knap staande tegenover Hamilton. Mede dankzij de problemen met de W13 eindigde hij zelfs boven zijn landgenoot in het kampioenschap. Rosberg is dan ook onder de indruk van het eerste jaar van Russell in dienst van een topteam.

Goede dagen Hamilton

"In het begin van het jaar zaten ze er behoorlijk naast met de auto", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Ze probeerden van alles door met de afstellingen te experimenteren, maar George stond er altijd." De Duitser zag Russell bijna ieder weekend in de top vijf eindigen: "Dat moet je waarderen, helemaal als Lewis je teamgenoot is. George reed een sterk seizoen en was altijd snel. Zelfs als Lewis een van zijn speciale dagen had, en dat gebeurt vrij vaak. Op zo'n moment is hij ongenaakbaar, maar zelfs dan zat George er dichtbij."

