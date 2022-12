Redactie

Zaterdag 17 december 2022 06:58

Mick Schumacher gaat volgend seizoen als reservecoureur aan de slag bij het Formule 1-team van Mercedes. Daar wordt hij met open armen ontvangen door onder andere Lewis Hamilton en George Russell.

Het hing al enige tijd in de lucht dat de jonge Duitser zich bij de Zilverpijlen zou gaan voegen. Vlak voor de Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen seizoen werd bekend dat Haas zijn contract niet zou verlengen, waardoor hij plots langs de zijlijn kwam te staan. Afgelopen donderdag bracht Ferrari naar buiten dat de 23-jarige coureur officieel niet langer onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma, waarna de aankondiging van Mercedes niet lang meer op zich liet wachten.

Familiegeschiedenis

De naam Schumacher en het team van Mercedes hebben een rijke geschiedenis. Nadat racelegende en vader Michael eind 2006 in eerste instantie zijn helm aan de wilgen hing, maakt hij in 2010 zijn comeback in de Formule 1 bij de Duitse grootmacht. Tussen 2010 en 2012 verreed hij 58 Grands Prix in dienst van Mercedes, al leverde deze samenwerking niet de gehoopte successen op. In deze periode belandde hij slechts één keer op het podium, al was Mercedes destijds ook niet het team van vandaag de dag.

Van harte welkom

Mick Schumacher heeft voorlopig in ieder geval de broodnodige houvast. Als reservecoureur van Mercedes zal hij volgend jaar 'gewoon' aanwezig zijn in de paddock, wat het aanzienlijk makkelijker maakt om de lijntjes kort te houden als het gaat om een eventueel stoeltje in de toekomst. De jonge Duitser werd groots aangekondigd, en ook Lewis Hamilton en George Russell zijn te spreken over de aanstelling.