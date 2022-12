Verstappen opnieuw genomineerd voor Sportman van het Jaar

Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 21:15 - Laatste update: 21:31

Max Verstappen kan zichzelf opvolgen als Sportman van het Jaar. De Red Bull Racing-coureur zit samen met schaatser Thomas Krol en baanwielrenner Harrie Lavreysen bij de laatste drie genomineerden.

Verstappen heeft een zeer succesvol jaar in de Formule 1 achter de rug. De 25-jarige Limburger prolongeerde zijn wereldkampioenschap door 15 van de 22 races op zijn naam te schrijven. Daarmee verbrak hij het record voor meeste overwinningen in één seizoen. In totaal reed hij 454 WK-punten bij elkaar, eveneens een record. Teammaat Sergio Pérez eindigde op de tweede plaats, terwijl Red Bull Racing voor het eerst sinds 2013 bovenaan eindigde bij de constructeurs. Daarmee heeft de formatie uit Milton Keynes een einde gemaakt aan de jarenlange dominantie van Mercedes.

Sportgala

Langebaanschaatsers Suzanne Schulting en Irene Schouten en wielrenster Annemiek van Vleuten zijn de laatste drie genomineerden voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Verstappen won bij de mannen in 2021 ook, nadat hij beslag had gelegd op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Toen liet hij Niek Kimmann en Harrie Lavreysen achter zich. De winnaars worden op woensdag 21 december tijdens het Sportgala bekendgemaakt.