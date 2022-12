Zandvoort wil "F1-evenement van de toekomst" neerzetten na contractverlenging

Jan Bolscher

Donderdag 8 december 2022 08:29 - Laatste update: 08:31

De Grand Prix van Zandvoort staat tot minimaal 2025 op de kalender. Goed nieuws voor de Nederlandse racefans. Volgens Dutch Grand Prix-kartrekker Jan Lammers kunnen zij ook de komende jaren weer rekenen op een uniek racefestival.

Zandvoort keerde in 2021 na 36 jaar terug op de Formule 1-kalender en heeft sindsdien wereldwijd indruk gemaakt. De organisatie was de afgelopen twee edities tot in de puntjes verzorgd, maar er was ook veel lof voor het uitgebreide programma buiten de raceactiviteiten om. Beide edities werd er een breed scala aan artiesten opgetrommeld waardoor de omgeving naast het asfalt doet denken aan een festivalterrein. Lammers belooft meer van hetzelfde de komende jaren, al wordt de lat nog hoger gelegd. Ook Formule 1-baas Stefano Domenicali is in zijn nopjes met de contractverlenging.

De lat hoger gelegd

Domenicali: "De Grand Prix van Zandvoort heeft zichzelf snel op de kalender neergezet als een favoriet bij de fans, waardoor er ieder jaar een geweldige energie en fantastische ervaring wordt gebracht. Het uitverkochte evenement van de afgelopen twee jaar heeft de lat hoger gelegd wat betreft organisatie, entertainment en duurzaamheid. We zijn verheugd om onze relatie te verlengen. De vraag naar het organiseren van Formule 1-races is gigantisch, dus dit is een bewijs van wat het team heeft gedaan om Zandvoort tot en met 2025 op de kalender te cementeren. We kunnen niet wachten om in de zomer weer terug te keren."

Ultieme racefestival

Lammers: "We kijken uit naar de aankomende Grands Prix met fantastische races waarbij de Nederlandse fans nu van twee Nederlandse coureurs kunnen genieten. Uiteraard zullen we opnieuw een uitgebreid en verrassend programma qua entertainment aanbieden. We bieden het ultieme racefestival aan. We willen dat de wereld nogmaals ervaart hoe Nederland een evenement organiseert. Het is uniek dat wij op de kalender staan met wereldsteden zoals Las Vegas, Monaco en Sao Paulo. We moeten en willen het Formule 1-evenement van de toekomst neerzetten. Dat betekent niet per se groter, maar beter, boeiender, innovatie, duurzamer en inclusiever."