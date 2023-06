Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk een idee geopperd om ervoor te zorgen dat een dominant team als Red Bull Racing een halt toegeroepen wordt. De Mercedes-coureur denkt dat het een goed idee is om met een minimale datum te komen waarop teams aan de nieuwe auto voor het volgend seizoen mogen gaan werken.

Momenteel is het Red Bull voor en Red Bull na in de Formule 1 en er lijkt geen maat te staan op de formatie van Christian Horner. Het eerste gedeelte van het seizoen zit er pas net op, maar iedereen gaat er alvast vanuit dat de titel dit jaar opnieuw naar Milton Keynes gaat. De grote dominantie zorgt ervoor dat men zelfs nog voor de zomerstop aan de wagen van 2024 kan gaan denken en werken en Hamilton weet dan ook zeker dat de grote concurrent daar al plannen voor aan het smeden is.

Hamilton is het beu

En dat zit niet helemaal lekker bij de zevenvoudig wereldkampioen, die met een idee komt om de dominantie van Red Bull wat te temperen. "Onze auto gaat de goede kant op. Ik denk dat we richting het einde van het jaar de Red Bull kunnen bijhalen. Dat is echter waarschijnlijk omdat ze zich nu al aan het focussen zijn op de auto van volgend jaar. Ze staan zóver voor op de rest, dat ze eigenlijk geen veranderingen aan de auto van dit jaar hoeven door te voeren", stelt hij bij Sky Sports. "Ik denk dat het tijd wordt dat de FIA een datum oppert vanaf welk moment de teams aan de nieuwe auto mogen gaan werken."

1 augustus

De Brit vervolgt: "Laten we zeggen 1 augustus. Dat wordt dan het moment waarop iedereen mag beginnen, zodat niemand een voordeel kan krijgen voor het volgende jaar, want dat is gewoon klote. Het zou veel logischer zijn. Ze zouden dat moeten doen. Nu kan een team bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen zeggen dat ze een slechte auto hebben, beslissen daar geen tijd en geld meer aan te besteden en dan alvast alles op de auto van volgend jaar gooien om een voordeel te hebben."

Mercedes-dominantie?

Het team van Mercedes, onder aanvoering van Hamilton zelf, was juist het team dat de afgelopen jaren in een vergelijkbare situatie zat, al slaat Hamilton die gedachtegang wel van zich af. "Wij zijn nooit zo vroeg als hen begonnen. Het moet gewoon veranderen. Dit is de reden waarom je zo'n lange dominantie hebt, en ze laten het zomaar gebeuren. Ferrari stond voor en hetzelfde gebeurde toen. Ook met Red Bull en Seb [Vettel] gebeurde hetzelfde. Ze beginnen gewoon zó vroeg, dat ze altijd op voorsprong blijven", besluit hij.