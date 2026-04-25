WRC-etappe op Canarische Eilanden geannuleerd door massaal foutparkeren

Sheona Mountford & Brian van Hinthum

De FIA heeft de derde klassementsproef van de Rally Islas Canarias noodgedwongen moeten annuleren. De wedstrijdleiding greep in nadat bleek dat meer dan honderd voertuigen van toeschouwers illegaal stonden geparkeerd in een beschermd natuurgebied langs de route. Door deze massale blokkades kwam de veiligheid van zowel de deelnemers als het publiek in het geding, terwijl hulpdiensten het parcours niet meer tijdig konden bereiken bij eventuele incidenten.

Het incident vond gisteren plaats tijdens de derde proef. In een officiële verklaring liet de autosportbond weten dat "vanwege de aanwezigheid van meer dan honderd illegaal geparkeerde voertuigen van toeschouwers in een beschermd gebied nabij SS3, de wedstrijdleider gedwongen was de proef te annuleren om de voertuigen uit het gebied te kunnen verwijderen". De organisatie riep het aanwezige publiek direct op tot actie om verdere verstoringen van het tijdschema te voorkomen. "Toeschouwers worden dringend verzocht hun voertuigen onmiddellijk uit het gebied te verwijderen en worden eraan herinnerd voor de rest van het evenement alleen in de officieel aangewezen parkeerzones te parkeren", aldus het statement van de wedstrijdleiding.

Eerdere tegenslag

De massale parkeerovertreding is niet de eerste logistieke uitdaging voor de organisatie op Gran Canaria tijdens deze editie. Voorafgaand aan het evenement moest het parcours al deels worden gewijzigd om de doorgang te garanderen. De zware storm Therese veroorzaakte in de regio overstromingen en aardverschuivingen, waardoor cruciale delen van de geplande route onbegaanbaar raakten voor de rallywagens. Ondanks deze tegenslagen telt de vijftigste jubileumeditie van de rally, die voor 2026 is gepromoveerd naar het hoogste niveau van het FIA World Rally Championship, in totaal achttien proeven over een afstand van ruim driehonderd kilometer.

Toyota domineert

Op sportief vlak heeft de annulering van de derde proef de opmars van Sébastien Ogier niet kunnen stuiten. De achtvoudig wereldkampioen nam al vroeg in de wedstrijd de leiding en sloot de vrijdag af als de overtuigende koploper in het algemeen klassement op het Spaanse eiland. Het team van Toyota Gazoo Racing is momenteel oppermachtig op het uitdagende asfalt en bezet de volledige top vijf, waarbij Oliver Solberg en Sami Pajari respectievelijk de tweede en derde plaats bezetten. Takamoto Katsuta, die na eerdere seizoenszeges in Kenia en Kroatië als leider in het wereldkampioenschap naar Gran Canaria afreisde, viel na een sterke start iets terug en bezet momenteel de vijfde positie in de tussenstand. Voor de slotdag op 26 april staan er nog diverse beslissende proeven op het programma voordat de winnaar van deze historische editie bekend is.

